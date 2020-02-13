Bilkom, Fitbit ürünlerinin Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu

Giyilebilir teknoloji ürünlerini tüketiciyle buluşturan Fitbit’in sağlık ve fitness odaklı ürünleri, Bilkom tarafından pazara sunulacak.



Fitbit, tüketicilere yenilikçi akıllı saatler ve takip cihazlarından oluşan bir ürün yelpazesi sunuyor. IOS ve Android platformlarıyla uyumlu olan bu cihazlar, uzun pil ömrü, sağlık, fitness ve akıllı özellikleri ile öne çıkıyor.



Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek daha fazla öne çıktığını belirterek, “Biz de Bilkom olarak, tüketicilerin teknoloji yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede sağlık ve aktif yaşam tutkunları için Fitbit’i portföyümüze katmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.