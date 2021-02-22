Bilişimde meslek standartları belirleniyor

TÜBİSAD - BAUSEM iş birliğinde hayata geçirilecek olan “Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar Projesi” 11 Şubat’ta düzenlenen açılış konferansıyla başlatıldı. VOC-Test Merkezleri – III Hibe Programı kapsamında yürütülecek projenin paydaşları arasında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığa bağlı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKGPRO) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) da yer alıyor.

Proje, bilişim sektörüne yönelik sertifikalı iş gücünün geliştirilmesine, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine katkıda bulunacak. Proje kapsamında, TÜBİSAD ve BAUSEM’in yetkili kılındığı bilişim sektöründeki çeşitli meslekler için Ulusal Meslek Standartları ve Mesleki Yeterlilikler oluşturulacak. Böylece Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler çerçevesi ile uyumu da sağlanmış olacak. TÜBİSAD ve BAUSEM, bilişim sektörünün mesleki standartlarına önemli katkılarda bulunacak Voc-Test Merkezi’nin (Sınav ve Belgelendirme Merkezi) kurulumunu da gerçekleştirecek. Kurulacak merkezde ilgili mesleklerin sınav ve belgelendirmeleri yapılacak, Bilişim Sektörü sertifikalı işgücüne kavuşacak.

“Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar Projesi” açılış konferansında TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, MYK Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Adem Ceylan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı birer konuşma yaptı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca şunları söyledi: “Bilişim dünyasının yeni ufuklarını paydaşlarımızla birlikte keşfedecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurulacak test merkezi ile sektörümüzün mesleki standartların oluşturulması ve sektörümüzün sertifikalı işgücünün artırılması açısından önemli değerler yaratacağımıza inanıyoruz. Bu anlamlı proje ayrıca, yaratacağı çarpan etkisiyle de ülkemizin bilişim altyapısını güçlendirecektir. Özellikle bulut bilişim, yapay zekâ ve blokzinciri gibi geleceğin mesleklerine de yön veren yeni nesil teknolojilerde elde edeceğimiz uzmanlıkla teknoloji dünyasına istihdam olarak da önemli katkılarda bulunabileceğiz.”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise şunları söyledi: “Büyük veri, Bulut Sistemleri, Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin gelişimi; yeni meslekler, yeni işler ve ülkemizin teknoloji hamlesi için yeni fırsatları ortaya çıkarıyor. Gençlerimizin dönüşen ve gelişen iş yaşamlarına hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve dolayısıyla ülkemizin teknoloji hamlesinde öne çıkmasına katkı sağlamak için anlamlı bir iş birliğine başlıyoruz. Üniversitemiz, TÜBİSAD iş birliğinde hayata geçirilecek VOC – Test Merkezinde; yapay zekâ, büyük veri gibi yeni nesil mesleklerdeki işgücünün sınav ve belgelendirme işlemleri gerçekleştirilecektir. İş birliğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Açılış konuşmaları sonrası düzenlenen “Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar” başlıklı panelin yöneticiliğini BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca yaparken, BAU BlochainİST Center Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, Enocta Ceo’su Ahmet Hançer, Wissen Akdemie Genel Müdürü Çetin Sarpkaya, MYK Meslek Standartları Dairesi Başkanı Dr. Yaprak Akçay Zileli, Unlearn Academy Kurucu Üyesi Dr. Ecmel Ayral da panele konuşmacı olarak katıldı.

Proje kapsamında, bilişim teknolojileri sektörüne yönelik dört meslek standardı hazırlanırken, beş meslek standardı revize edilecek, yedi yeni ulusal yeterlilik hazırlanacak ve üç yeterlilik revize edilecek.