Bilişim teknolojilerinin topluma etkisi nasıl oldu?

TÜBA'da yapılan açıklamaya göre kitap, TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilen "Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri" başlıklı çalıştayın ardından hazırlandı.



Çok sayıda bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı tespit, öngörü ve analizlerden oluşan, "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği" adlı kitap, TÜBA tarafından yayımladı.



Kitapta sosyal medya düzenlemelerine yönelik öneriler de var



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, kitapta bilişim teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün bilim insanları tarafından kapsamlı ve multidisipliner bakış açısıyla ele alındığını ifade etti.



Şeker, söz konusu yayına Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Ercan Öztemel, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Hüseyin Şeker, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Ali Saydam gibi pek çok bilim insanının katkı sağladığını aktardı.



Kitabın karar alıcılar için de yol gösterici bir nitelikte olacağını belirten Şeker, kitapta özellikle son dönemde dezenformatif içeriklerin kontrolsüz bir şekilde arttığı ve olumsuz algılar üreterek toplumsal huzura zarar veren sosyal medyayla ilgili vergi ve kanun düzenlemelerine yönelik önerilerin de yer aldığı bildirdi.

İnternetle ilgili belli konulara değinen çalışmaların Türkiye için hala yeterli seviyede olmadığının altını çizen Şeker, şunları kaydetti:



"Bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan problemler herkes tarafından az çok tecrübe edildi ve bu farkındalık sonucunda alınması gereken önlemler, bireyin ve karar alıcıların gündemine önemli bir başlık olarak yerleşti. İnternet kullanımının yaş fark etmeksizin hızla yaygınlaşmasıyla yeni güvenlik tanımları oluştu. Mahremiyet ve birey güvenliği konularında yeni düzenlemelere ve önlemlere ihtiyaç var."



Şeker, 21 bilim insanından 19 çalışmanın yer aldığı kitapta ayrıca TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Teknoloji Bağımlılığı Araştırması Raporu"na da yer verildiğini ifade etti.



