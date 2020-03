İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması başlıyor

“Bilişim 500 Araştırması”, bu yıl 21’inci kez sektöre ve iş dünyasına ayna tutacak. Bilişim 500 Araştırmasının bu yılki ana teması ise medeniyetlerin ilk adımlarının atıldığı Göbeklitepe’den esinlenerek “Yine Anadolu’dan Doğacak” olarak belirlendi. Bilişim 500 araştırması; yayını ve töreni ile birlikte bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş adamları ve yatırımcıları için ideal bir “Pazar Yeri” sunuyor.

Firmalar Altmışın Üstünde Kategoride Değerlendiriliyor

Araştırmada yer alan firmalar altmışın üstünde kategoride değerlendirildiği için sadece Türkiye kapsamında en büyükler değil, bölgesel veya sundukları çözümlere göre de öne çıkabiliyorlar. Bu bağlamda, düşük cirolu olup sundukları çözümlere ya da bölgesel olarak farklılaşan bilişim firmaları, araştırma kapsamında verdikleri bilgiler ile hem kendi gelişimlerini hem de bulundukları illerin bilişim pazarının ölçümlenmesine katkı sağlayacaklar.

Yıllara dayanan araştırma verileri, web sitesinden de farklı filtreleme imkanlarıyla ilgililerin dikkatine sunulacak.

BThaber adına M2S Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırması için veri toplama süreci 10 Nisan’a kadar devam edecek. Türkiye bilişim sektörünün yıllar içinde gelişimini gözler önüne sermesi ve yeni şirketlerin öne çıkarılması adına en önemli veri kaynağı kabul edilen Bilişim 500 araştırmasına katılmak isteyen firmalar, bilisim500.com/ adresinde yer alan başvuru butonuna tıklayarak başvurularını yapabiliyor.

Şirketlerin 2019 yılındaki resmi net satış gelirlerini temel alan araştırmanın sonuçları 9 Temmuz günü düzenlenecek görkemli bir tören ile açıklanacak. Bilişim 500 Araştırması ve yayını, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalar için de önemli bir referans kaynağı olarak kabul ediliyor.

Bu yönüyle Bilişim 500 araştırması, yayını ve töreni ile birlikte, bilişim sektörü yatırımcıları için ideal bir “Pazar Yeri” olma statüsünü de taşıyor. Ülkemizde kısıtlı kaynaklara sahip bulunan bilişim şirketlerinin birçoğu, gelişim ve büyümelerini sürdürebilmeleri için hem sermaye hem know - how yatırımlarına ihtiyaç duyuyorlar. Dünyadaki birçok yatırımcı da Türkiye’deki bilişim şirketlerini yakından takip ediyor. Bu noktada Bilişim 500 araştırması bu yatırımcılar açısından önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Türk bilişim sektörünün “Pazar Yeri” olarak kabul edildiği Bilişim 500 araştırması ve yayını her iki taraf arasında önemli bir köprü görevi görüyor.

Bilim ve teknolojide gelişimin merkezi Anadolu

Şanlıurfa’da bulunan ve 12 bin yıl önce inşa edilmiş olan Göbeklitepe, bugün kabul görmüş tarih akışı konusunda bildiğimiz birçok ezberi bozuyor. Tarım öncesi bir topluluğun eseri olan Göbeklitepe kazılarından elde edilen bulgulara göre bu topluluklar, önemli bir mühendislik bilgisine sahip. Bu bilgilerden yola çıkarak insanlık tarihinin belli evrelerinde birçok medeniyetin ve icatların temelinde de Göbeklitepe’nin var olduğunu söylemenin yanlış olmayacağını kaydeden BT HABER Grubu Başkanı Murat Göçe, “Anadolu, Göbeklitepe’den başlayarak birçok medeniyete ve bilim adamına ev sahipliği yaptı ve yine yapacak” dedi.

Türkiye’de uzun yıllara dayanan birçok faktöre dayanan analiz imkanıyla bilişim alanındaki en kapsamlı araştırma olan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması, sektörün en önemli göstergesi olarak algılanmasının yanı sıra bilişim şirketleri ile kamu ve özel sektör gelişimlerinde bir referans olarak kullanılıyor. Araştırma ayrıca, Türkiye’de yatırım veya iş birliği yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketlere önemli bir rehberlik görevi görüyor.