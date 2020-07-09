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Teknoloji
Haber Giriş: 09.07.2020 - 06:39,Son Güncelleme:

Bilişim 500, 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

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Bilişim 500, 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek
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BThaber tarafından gerçekleştirilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye – 2019 Araştırması’nın sonuçlarının açıklanacağı Bilişim 500 Ödül Töreni 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü, dijital ortamda gerçekleşecek.

Dünya genelinde yaşanan ve ülkemizi de derinden etkileyen koronavirüs salgını, birçok iş sürecinin yeniden tasarlanmasına neden oldu. Bu kapsamda ilk kez “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye – 2019 Araştırması’nın sonuçlarının açıklanacağı Bilişim 500 Ödül Töreni dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Bilişim 500 Araştırması’nın bu yılki teması ise medeniyetin ilk adımlarının atıldığı Göbeklitepe’den esinlenilerek ‘yine Anadolu’dan doğacak’ olarak belirlendi. Araştırma, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı firmalar için de bir referans kaynağı olarak kabul görüyor. Bu yönüyle Bilişim 500 araştırması, yayını ve töreni ile bilişim sektörü yatırımcıları için bir “Pazar Yeri” statüsü oluşturuyor. 

Danışma, stant alanları ve stant görevlileri ile doğrudan konuşma gibi birçok imkanın yer aldığı dijital tören kapsamında ayrıca panel ve girişimcilerle yatırımcıları buluşturan platformlar da yer alacak. Törenden bir gün sonra 27 Ağustos günü ise Bilişim 500’e başvuru yapmış şirketler, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve uluslararası yatırımcıların yer aldığı bir platformda sunum gerçekleştirebilecekler.

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