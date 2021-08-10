Bilinmeyen Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır? Şifresi Unutulan Instagram Hesabı Kapatılabilir Mi

Instagram uygulaması günümüzde pek çok kişinin hayatının bir parçası olmuştur. Bu nedenle Instagram uygulamasında yapılan pek çok işlem merak edilmektedir. Bunlardan birisi de şifresi unutulan veya bilinmeyen Instagram hesabının nasıl kapatılacağı olmaktadır.

Bilinmeyen Instagram Hesabı Nasıl Kapatılır?

Instagram uygulamasında şifresini unutan kişiler hesaplarını kolaylıkla kurtarabilmektedir. Bunun dışında şifresi bilinmeyen Instagram hesaplarını kalıcı olarak kapatmak için yeni bir hesap açmak veya yardım merkezine başvurmak gerekmektedir.

Instagram üzerinden yeni bir hesap açtıktan sonra şifresi unutulan hesabın eski hesap olduğu belirtilip şikayet edilmesi ve kapatma işleminin yapılması istenebilir. Bu şekilde şifresi bilinmeyen Instagram hesabı kolaylıkla kapatılır.

Bunun dışında ikinci yöntem ise yardım merkezidir. Yardım merkezi ile taklit hesabı şikayet et başlığı altında şikayet oluşturularak hesabın kapatılması sağlanabilir. Fakat bu yöntemler kesin ve garanti bir çözüm değildir. Instagram yetkilileri hesap ile ilgili gerekli değerlendirmeler yaptıktan sonra hesabın kapatılıp kapatılmayacağına karar vermektedir. Kişilerin kendisi için yaptığı şikayetler genel olarak kabul edilir. Fakat bu süreç bazı durumlarda uzun sürebilir.

Şifresi Unutulan Instagram Hesabı Kapatılabilir mi?

Instagram şifresini unutan kişiler hesaplarına kolaylıkla yeni bir şifre belirleyebilirler. Şifre belirledikten sonra ise hesaplarını kapatma imkanına sahiplerdir. İlk olarak Instagram hesabına giriş ekranında giriş yaparken sorun mu yaşıyorsun? sekmesine tıklanmalıdır. Açılan sayfada e-posta adresi ile ilgili bilgiler çıkacaktır. Buradan şifreyi yenileyebilme imkanı bulunur.

İlk olarak Facebook devreye girmektedir. Bunun için önceden Instagram ce Facebook hesabının senkronize edilmiş olması gerekmektedir. Facebook'a bağlı olan Instagram hesabına erişmek için Facebook menü kısmında yer alan Instagram sekmesine tıklayarak yeniden erişim sağlanabilir. Hesaba giriş yapıldıktan sonra ayarlar kısmından hesabı sil sayfasına girerek Instagram hesapları kolaylıkla kapanabilir.