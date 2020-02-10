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Teknoloji
AA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:12,Son Güncelleme:/

Bilinenden farklı bir gene sahip virüs keşfedildi

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Bilinenden farklı bir gene sahip virüs keşfedildi
Fotoğraf: iStock

Bilim insanları, genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetti. "Gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığı bildirildi.

Independent'in haberinde, Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi.

Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek "Yaravirus" ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi.

Virüsü keşfeden ekip, biyolojik çalışmaların yer aldığı bioRxiv sitesinde "Yaravirüs" için "şaşırtıcı kökene ve filojeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü" ifadesini kullandı.

Minas Gerais Federal Üniversitesinde virolog Jonatas Abrahao, keşfin, virüsler hakkında daha bilinmesi gereken çok şey olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Abrahao ekibiyle yeni virüsün yaşamsal özelliklerini araştırdıklarını söyledi.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecek
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