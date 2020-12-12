MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBilim insanlarından uzay yolculuğunu hızlandırabilecek önemli keşif
GeriTeknoloji Bilim insanlarından uzay yolculuğunu hızlandırabilecek önemli keşif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 12.12.2020 - 07:19 | Son Güncelleme:

Bilim insanlarından uzay yolculuğunu hızlandırabilecek önemli keşif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilim insanlarından uzay yolculuğunu hızlandırabilecek önemli keşif
Abone Olgoogle-news

Güneş Sistemi'nde gelecekte uzay yolculuğunu hızlandırabilecek bir "çekimsel otoban" ağı keşfedildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Güneş Sistemi'nde milyonlarca gök cisminin yörüngelerini inceleyen ve birbirleriyle etkileşimlerini hesap eden California Üniversitesinden gökbilimcilerin bulguları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Uzaydaki "otobanlar", Güneş Sistemi'nde çekimsel etkileşimlerin meydana getirdiği, birbirleriyle bağlantılı kavisleri içeren, gözle görünmeyen yapılar araştırılırken keşfedildi.

Gökbilimciler, bu kavislerin birbirlerine nasıl bağlandığını anlamak için kuyruklu yıldız, uydu ve gezegenler dahil milyonlarca cismin yörüngelerini inceledi.

Keşfedilen "otobanların", cisimlerin yerlerini, uzayda yüz binlerce ya da milyonlarca yılın aksine onlarca sene içinde değiştirebildiği kaydedildi. 

Bu kavislerin en açık örneğinin, nesnelere şiddetli çekim gücü uygulayan Jüpiter ile bağlantılı kavis ağı olduğu ifade edildi. 

"Süper otoban" ağının, örneğin Jüpiter ile Neptün arasında yolculuğun 10 küsur yılda yapılması gibi uzayda çok daha hızlı yolculuğa imkan tanıyabileceğine işaret edildi.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle