Bilim insanlarından çok konuşulacak 'uzaylı' açıklaması

Dünya dışı yaşam arayışı bilim dünyasının gündemindeki yerini koruyor. Henüz Evrende yalnız olmadığımızı kanıtlar nitelikte bir keşfe imza atmadık. Ancak bilim insanlarına göre, bu keşif için geri sayıma geçmiş durumdayız.

NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble için yolun sonu göründü. NASA bu yıl içinde yeni teknolojiyle donatılmış ‘James Webb’ teleskobunu uzaya fırlatacak.

Yeni teleskop, Hubble'ın yerini alacak, gelişmiş sensörleri ve 10 kat daha fazla ışık toplayan aynasıyla evreninin ilk dönemlerine ait veriler toplamaya yardımcı olacak.

Uzmanlar bu sayede evreni çok daha iyi gözleyebileceğimizi belirtiyor. Ohio Eyalet Üniversi'nde görev alan bilim insanları Jamess Webb ile dünya dışı bir yaşamı saptayabileceğimiz görüşünde.

Burada yapılan bilimsel araştırmaya göre, James Webb'in kullanıma girmesi sonrası bu olasılık 5 ila 10 yıl içinde gerçek olabilir.

Bu araştırmayı sayfasına taşıyan İngiliz Daily Mail Gazetesi 'Uzaylıları 2026'da bulabiliriz' başlığı attı.

Teorik fizik alanında 'Henry Semat Profesörü' ünvanlına sahip olan ABD'li Profesör Dr. Michio Kaku, geçtiğimiz hafta uzaylılarla bu yüzyıl içinde temas kuracağımızı düşündüğünü açıklamıştı.

Kaku, daha önce Hawking'in de defalarca iddia ettiği gibi, uzaylı bir medeniyetin dost mu düşmen mı olacağının bilinemeyeceğinin altını çizmişti.

Kaku da bu iddiasını Jamess Webb ve diğer ileri teknoloji cihazların yaygınlaşmasının bilim insanlarına yardımcı olacak olmasına dayandırmıştı.

"OLDUKÇA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Kaku, dünya dışı yaşam arayışında bu olasılık nedeniyle oldukça dikkatli olmamız gerektiğini sözlerine eklemişti.

Bilim insanı "İspanyol keşifler Amerika kıtasını keşfettiklerinde yerlilerin başına neler geldiğini unutmamalıyız" demişti.