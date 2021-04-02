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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Bilim insanlarından 'Büyük Yangın' uyarısı: 439 yıl önce yaşanan felaket tekrarlanabilir

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Bilim insanlarından 'Büyük Yangın' uyarısı: 439 yıl önce yaşanan felaket tekrarlanabilir

Bilim insanları en son 1582 yılında yaşanan dev Güneş Fırtınası'nın yeniden yaşanabileceğini duyurdu. Gökyüzünde oluşturduğu görüntü nedeniyle 'Büyük Yangın' olarak da anılan fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

2020 yılı ile birlikte gelen felaket haberlerine alıştık. Ancak görünen o ki 2021 için de durum pek farklı olamayacak.

1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu.

Bilim insanlarından Büyük Yangın uyarısı: 439 yıl önce yaşanan felaket tekrarlanabilir

tarih kitaplarında üç gün süren fırtına şu ifadeler ile betimlenmişti;

"Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu."

Bu kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları araştırma sonuçlarını yayınladı.

Bilim insanları bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanlarından Büyük Yangın uyarısı: 439 yıl önce yaşanan felaket tekrarlanabilir

1582 yaşanan fırtına tam 3 gün sürmüş ve önce Avrupa sonra Asya kıtasını etkisi altına almıştı.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı.

Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

 

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