BBC Türkçe
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Bilim insanları, salgın tespiti için kanalizasyondaki atık suyu gözlemliyor
Bilim insanlarının, Covid-19 hastalığının izlerini bulup, salgının yoğun yaşandığı noktaları belirlemek için, kanalizasyondaki atık suyu gözlemlediği açıklandı.
Virüsün atık su sistemleriyle yayılmasa da, enfekte etmeyen kalıntılar tespit edilebiliyor.
Newcastle Üniversitesi'nden bilim insanları Santiago de Compostela'dan İspanyol meslektaşlarıyla, her iki ülkedeki kanalizasyon şebekelerini gözlemleyerek işbirliği yapıyor.
Bu analizle, Kuzeydoğu İngiltere ve İspanya genelinde Covid-19'un görülme sıklığı tahmin edilebilecek.
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