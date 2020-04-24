Bilim insanları, salgın tespiti için kanalizasyondaki atık suyu gözlemliyor

Virüsün atık su sistemleriyle yayılmasa da, enfekte etmeyen kalıntılar tespit edilebiliyor.

Newcastle Üniversitesi'nden bilim insanları Santiago de Compostela'dan İspanyol meslektaşlarıyla, her iki ülkedeki kanalizasyon şebekelerini gözlemleyerek işbirliği yapıyor.

Bu analizle, Kuzeydoğu İngiltere ve İspanya genelinde Covid-19'un görülme sıklığı tahmin edilebilecek.