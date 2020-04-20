Bilim insanları: Koronavirüs ilaçları Java maymunlarında test edilebilir

Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi (BPRC) uzmanlarının birlikte gerçekleştirdiği çalışma, bilim dergisi Science'da yayımlandı.

Araştırmacılar koronavirüsün, insanlarda olduğu gibi, maymunlarda da akciğer hastalığına yol açabileceğini saptadı. Çalışma kapsamında, maymunların bağırsak, burun, dalak ve akciğerleri, koronavirüse açık hale getirildi. Bir süre sonra akciğerlerde sıvı birikimi ve hasar tespit edildi.

Araştırmada, "Bu sonuç, maymunların, koronavirüs salgınına karşı mücadelede yeni ilaçları ve deneysel aşıları test etmek için kullanılabileceğini gösteriyor" dendi.

Erasmus Üniversitesi araştırmacıları, maymunların MERS ve SARS'a oranla, koronavirüsten daha fazla etkilendiğini belirlemişti.

AD gazetesine göre, Avrupa'da kamu tarafından finanse edilen en büyük maymun merkezi olan Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi, Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hollanda Beyin Enstitüsü ile birlikte çalışıyor.

Hayvanseverler tepki gösteriyor

Merkez, hayvanseverlerden gelen tepkiler nedeniyle 2025 yılına kadar maymun testlerini yüzde 40 azaltacak. Halen BPRC'de yıllık 200-250 maymun test ediliyor. Buradaki bin 500 maymunun 300'den fazlası tıbbi deneyler için kullanıldı.

Maymunların yarısı testten çıkamadı. Bazıları da, tüberküloz, sıtma, MS gibi hastalıklara yakalandı. Hayvan hakları savunucuları, Hollanda devletinin yılda 9,5 milyon euro destek verdiği merkezin tamamen kapatılmasını istiyor.