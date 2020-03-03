MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBilim insanları gök taşında uzay kaynaklı protein keşfetti
GeriTeknoloji Bilim insanları gök taşında uzay kaynaklı protein keşfetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:17,Son Güncelleme:/

Bilim insanları gök taşında uzay kaynaklı protein keşfetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilim insanları gök taşında uzay kaynaklı protein keşfetti
Abone Olgoogle-news

Bilim insanlarının ilk defa gök taşında uzay kaynaklı protein keşfettiği bildirildi.

Newatlas sitesinin haberine göre, Harvard Üniversitesinden bilim insanları, gök taşının içerisinde daha önce bilinmeyen bir protein tespit etti.

Araştırmacıların "hemolithin" adını verdiği proteinin demir ile lityum içerdiği belirtildi.

Araştırmacılar 1990'da Cezayir'de bulunan "Acfer 086" isimli meteoritte keşfedilen hemolithinin büyük oranda glisinden oluştuğunu ve demir, oksijen ve lityum ile kaplanmış olduğunu ifade etti. 

Hemolithinin evrenin herhangi bir yerinde yaşam açısından önemli rol oynayabileceğini vurgulayan araştırmacılar, keşfinin dünya dışında yaşam olabileceğiyle ilgili bir ipucu teşkil edebileceğine dikkati çekti. 

Araştırmacılardan Julie McGeoc, hemolithinin hayatın devam etmesinde önemli rol oynayan suyun, oksijen ve hidrojen olarak bileşenlerine ayırılmasında etkili olabileceğini ileri sürdü.

McGeoc, "Doğrulanırsa yaşama öncülük eden biyo kimyasal bir enerji kaynağı olabilir." dedi.

McGeoc, sonuçların doğruluğunun teyit edilmesi için bilim insanlarına konuyla ilgili araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle