Bilim insanları gen tedavisiyle felçli farelerin yürümesini sağladı

Araştırmacılar farelerin beynine bazı genetik kodlar enjekte etti. Kodlar, hasar görmüş sinir hücrelerinin, kendilerini onarmasını sağlayan proteinler üretmesine yol açtı. Bu daha önce hiçbir memelide başarılamamıştı.



Almanya'daki bir araştırmada omurilik hasarından felç olan bir fare, beyne tasarım proteini enjekte edilerek bugüne dek memelilerde onarılamaz olduğu düşünülen bir sinirsel bağın yeniden kurulması suretiyle yeniden yürütüldü.

Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi'de araştırmacılar, kullandıkları tasarım proteini ile felç olan farenin sinir hücrelerine uyarı göndererek canlanmaları sağladı.

Araştırma ekibinden Dietmar Fischer, söz konusu çalışma ile ilgili şunları kaydetti:

"Proteini sadece onu üreten sinir hücrelerini uyarmak adına değil bir adım ilerisine giderek, beyin aracılığıyla daha ileri taşınmasını sağlıyoruz. Bu şekilde, küçük sayabileceğimiz bir müdahale ile çok fazla sayıda siniri yenilenmesi için uyarıyoruz. Bu durum da farelerin tekrar yürüyebilmesi sağlıyor."

Fischer, tedavi gören felçli farelerin 2-3 hafta sonra yürüyebildiğini söyledi.

İNSANLAR ÜZERİNDE NE ZAMAN DENENECEK?

Fischer ekibi ile birlikte tedaviyi daha da ilerletmek üzerinde çalıştıklarını kaydederek, tedavinin insanlar üzerinde ne zaman denenebileceğine ilişkin şunları söyledi:

"Yöntemimizin daha büyük memelilerde işe yarayıp yaramadığını görmemiz lazım. Domuzları, köpekleri ya da primatları düşünüyoruz örneğin. Bunlarda işe yararsa tedavinin insanlarda güvenli olup olmadığı aşamasına geçeceğiz ancak bu kesinlikle uzun yıllar sürecektir."