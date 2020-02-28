Bilim insanları fosil yakıtlardan elmas üretti

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Elmaslar, karbonun dünya yüzeyinin altında, aşırı ısı ve basınçla kristalleşmesiyle oluşur. Bir elmas, yer altındaki bu oluşumdan sonra volkanik patlamalar ile yüzeye çıkar.

Bilim insanları, onlarca yıldır çeşitli malzemelerden yapay elmas üretmeye çalışıyor. Şu ana kadar yapay elmas üretimi için farklı yollar denendi. Fakat bir başarıya ulaşılamadı. Yapay elmas üretmek için büyük miktarda enerji ve dönüşümü tetiklemek için de katalizör gereklidir. Fakat, Standford Üniversitesi, Dünya, Enerji ve Çevre Bilimleri Bölümü'nden araştırmacılar yapay elmas üretmenin daha kolay bir yolunu buldular.

Araştırmacılar, bunun için petrol tanklarında rafine edilmiş tozlardan faydalandılar. Bu malzemeleri güçlü bir mikroskopla inceleyen ekip, diamondid adı verilen ve elmas kristallerini oluşturan atomlarla aynı şekilde organize olmuş atom modelleri gözlemledi. Tamamen karbondan oluşan elmasların aksine diamondidler, hem karbon hem de hidrojen içeriyor. Bilim insanları, diamondidler üzerinde aşırı başınç oluşturmak için ultra sert malzemelerde kullanılan ve elmas örs hücreleri adı verilen bir ekipman kullandılar. Aşırı basınç uygulanan maddeye daha sonra bir lazerle ısı verildi. Bir dizi test ve simülasyondan sonra üç zincirli diamondid çok az enerji ile saf elmas haline dönüştürüldü.

Üç zincirli bir diamondidden saf elmas oluşturma, saniyenin çok küçük bir kısmında gerçekleşiyor. Böylece araştırmacılar, çok küçük bir elmas üretmeyi başardılar. Fakat, bu yapı taşlarından başlayarak elmasların daha hızlı ve kolay bir şekilde üretilebileceği de belirtiliyor.