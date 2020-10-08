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Teknoloji
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Bilim insanları açıkladı... Kara deliklerdeki manyetik alan...

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Bilim insanları açıkladı... Kara deliklerdeki manyetik alan...
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Dünya üzerinde, kara delikler ve nötron yıldızlarında görülenlere benzer güçte manyetik alanların yaratılabileceği bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, Osaka Üniversitesinde görevli mühendis Masakatsu Murakami ve meslektaşları, ultra güçlü manyetik alanların modern teknolojinin imkanlarıyla mümkün olup olmadığını teyit etmek için süper bilgisayar simülasyonlarını kullandı. 

Ekip, Dünya üzerinde bir milyon tesla ölçeğinde ultra güçlü manyetik alan yaratılması için vuruş enerjisi 0,1 ila 1 kilojul ve toplam gücü 10 ila 100 petavat olan bir lazer sistemine ihtiyaç duyulacağını hesap etti. Bir petavatın, bir katrilyon vata eşdeğer olduğuna işaret edildi. 

Bulguları "Scientific Reports" dergisinde yayımlanan çalışmada yeryüzünde bilim insanlarının bu güçte manyetik alanlar yaratabileceği sonucuna varıldı. 

Mega tesla ölçeğinde manyetik alanların uzun süre devam ettirilemeyeceği, yaklaşık 10 nano saniyede kaybolacağı, öte yandan bunun modern fizik deneyleri için epeyce zaman anlamına geldiği kaydedildi. Bu tür manyetik alanların madde bilimi ve astronomi çalışmaları açısından da önemli olduğu ifade edildi. 

Dünya üzerinde suni olanlar dahil birçok manyetik alan güçlü değil. Hastanelerde kullanılan manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının 1 tesla ölçeğinde alanlar ürettiği belirtiliyor. 2018 yılında lazerlerle yapılan laboratuvar deneyinde 1200 tesla ölçeğinde bir manyetik alan yaratılmıştı.

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