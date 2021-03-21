Bilim insanları açıkladı: Beyrut patlaması İyonosfer'i bile sarstı

Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi ve Hindistan'daki Ulusal Teknoloji Enstitüsü Rourkela Kampüsü'nden görev alan bilim insanları ilginç açıklamalarda bulundu.

Söz konusu araştırma ile geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın Dünya atmosferinin en dış katmanı olan İyonosfer'i bile etkilediği ortaya çıktı.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Kosuke Heki, söz konusu patlamanın İyonosfer'de güneye 0,8 kilometre hızla ilerleyen bir dalga yarattığını gördüklerini belirtti.

Patlamanın çok sayıda serbest elektrondan oluşan İyonosfer'i etkilemesinden dolayı GPS uydularının patlama günü gecikmeler yaşadığı bilgisinin de altı çizildi.

Bilim insanları bu olayın yanardağ patlamaları ile karşılaştırılabilecek boyutta olduğunu da vurguladı.

Patlama sonrası yaşanan sarsıntı 500 kilometre uzaktaki sismik istasyonlar tarafından bile tespit edilebilmişti.

İki bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı patlamada yaklaşık 200 kişinin canına mal olurken, yüzbinlerce kişinin evsiz kalmasına yol açmıştı.