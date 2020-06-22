Bilgisayarları Wi-Fi 6 teknolojisine taşıyan adaptör

TP-Link, bilgisayarları WiFi 6 teknolojisine taşımayı sağlayan PCIe adaptörünü satışa sundu. Archer TX3000E model ürün, WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini bir arada sunarak, yüksek hız sağlıyor.



WiFi 6’nın sağladığı yüksek hız ve yüzde 75 daha az gecikme sunan Archer TX3000E, online oyuncular için ideal bir ürün. Yüksek bağlantı hızı ve düşük gecikme süresi sunan ürün ile kablolardan kurtularak yeni nesil oyun deneyimi yaşanabiliyor. Kablolu bağlantıda 1000 Mbps (1 Gbps) olan hızı, Archer TX3000E ile kablosuz olarak iki katına çıkarmak mümkün. WiFi 6 teknolojili bu adaptör 2.4 Gbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.



Adaptörde yer alan 1024-QAM ve 160 MHz bant genişliği, AC standardındaki ürünlere göre WiFi hızını üç kat artırıyor. Böylece PC’lerin performansı en üst seviyeye çıkıyor ve çok daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaşanıyor. Archer TX3000E adaptör ile çok hızlı ve gerçek zamanlı oyun oynamak ya da VR deneyimi yaşamak mümkün oluyor.



360 derece dönebilen ve yatayda 90 derece hareket edebilen antenler ile daha iyi sinyal alımı sağlanıyor.

TP-Link’in WiFi 6 teknolojili adaptörü, en yeni Bluetooth teknolojisini de sunuyor. Bluetooth 5.0 uyumlu olan ürün, bu sayede çok daha hızlı ve geniş kapsama alanını garanti ediyor. Bluetooth 4.2’ye göre iki kat daha hız ve dört kat daha geniş kapsama alanı sağlayan ürün, oyun kumandası, kulaklık, klavye gibi çok sayıda cihaz bağlandığında da iyi bir deneyim sunuyor.



Güvenliği de ihmal etmeyen adaptör, WPA3 desteğine sahip ve daha güvenli ve kişiselleştirilmiş şifreleme ile online oyun oynarken ağı güvende tutuyor.



Herkes için eşzamanlı bir bağlantı keyfi sunan ürün, OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerini birleştirerek, verimli WiFi bağlantısını sağlıyor. Bu sayede çok sayıda cihaz aynı anda ağa bağlanıp, yüksek performans gerektiren uygulamaları başarılı bir şekilde yapabiliyor; bağlantı kalitesinde sorun olmuyor. OFDMA teknolojisi, bant kaynaklarını daha küçük birimlere bölerken, MU-MIMO daha fazla cihazın aynı anda, gecikmesiz iletişim kurmasına izin veriyor.



Archer TX3000E adaptörün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 81 dolar.



