Bilgisayarlarda veri güvenliği için nelere dikkat etmeli?

Güçlü şifre

Parmak izi, yüz tanıma teknolojisi hayatımıza yavaş yavaş dahil oluyor olsa da, bilgisayarlarımızda halen pek çok hesabımız için şifre kullanıyoruz. Bu nedenle şifre oluştururken dikkatli olmalıyız.

- Şifreler 8 karakterden kısa olmamalı



- Şifrelerde mutlaka @ gibi sembollere yer verilmeli



- Harf, rakam, küçük ve büyük harf gibi kurallara dikkat etmeli



- Asla doğum tarihi ve kolay bulunabilecek şifreler oluşturulmamalı

Yılın en kötü şifreleri listesi her yıl yayınlanıyor ve ilginçtir ki içlerinde 123456 gibi gayet basit şifreler de var. Kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmının şifre oluştururken dikkate davranmadığı görülüyor. Ancak veri güvenliğinde güçlü bir şifrenin hayati bir önemi var.



Her bağlantıya tıklamayın

E-posta, WhatsApp gibi platformlardan gelen her bağlantıya tıklamamak gerekiyor. Özellikle de tanımadığınız kişilerden gelen e-postalar büyük bir tehdit unsuru olabilir. Bağlantıya tıkladığınız anda bilgisayarınıza zararlı bir yazılım bulaştırabilir, bilgisayarınızı fidyecilerin eline kendi elinizle verebilirsiniz.



Güvenlik yazılımı kullanın

Güvenlik yazılımları yıllardır hayatımızda. Kimisi ücretsiz, kimi ise ücretli olarak kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak en kötü durum, hiç güvenlik uygulaması kullanmamak. Bu nedenle mutlaka bilgisayarınızda kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanmalısınız.



Ücretsiz Wi-Fi bağlantılarına dikkat

Wi-Fi üzerinden yapılan siber saldırıların sayısı giderek artıyor. Kullanıcıların özellikle ücretsiz Wi-Fi konusunda oldukça dikkatsiz olduğu görülüyor. Güvenmediğiniz yerlerde kesinlikle Wi-Fi'a bağlanmayın; ya hücresel bağlantınızı kullanın ya da hiç internete girmeyin.



Yazılımlarınızı güncel tutun

Güncellemeler, çoğu zaman iyileştirmeleri beraberinde getirir. Özellikle de güvenlik yamaları, bu güncellemelerle birlikte kullanıcılara sunulur. Eskide kalan programlar, güvenlik açıklarına sahip olabilir. Bu nedenle yazılımlarınızın son sürümünü kullanmaya dikkat edin.