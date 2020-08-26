Bilgisayarınızı SSD ile 10 kat hızlandırın

Önce SSD'nin ne olduğunu açalım. Sabit disk yerine kullanılan veri depolama birimine SSD (Solid-State Disk) yani Katı Hal Sürücü denir. Standard bir hard diskten daha hızlı çalışan elektronik depolama birimi SSD ile bilgisayar, daha hızlı çalışır. RAM'le aynı düzende çalışan SSD, gerekli uygulamaların daha hızlı yüklenmesini ve dosyaların da kısa sürede kopyalanmasını sağlar.



Hard disklerden farklı çalışan SSD'de bir çeşit hafıza yongası olan epromlar yer alır. Standart bir hardiskte ise motor ve manyetik kafa gibi hareketli parçalar bulunur. Bu epromlar sayesinde hard diskteki veriler elektronik olarak kaydedilir. Ayrıca daha hızlı ve sessiz çalışır. Bununla birlikte dış darbelere karşı oldukça da dayanıklı olan SSD'lerdeki veriler zarar görmez. SSD'ler bilgisayardaki verilerin saklanmasını sağlar ve cihazın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. SSD ile kurulan işletim sistemi, bilgisayarın veri işleme, açılma ve kapanma sürelerini de kısaltır. Bununla birlikte bilgisayar daha sessiz çalışır.



SSD ARTIK OLMAZSA OLMAZ BİR TEKNOLOJİ



Uzun süren araştırmalar sonucu çok severek aldığımız bilgisayarlar kullandıkça ve zaman geçtikçe yavaşlıyor ve istediğimiz performansı tam sunamaz hale geliyor. İster masaüstü ister dizüstü bilgisayarlar olsun sisteminizde özellikle sabit disk (HDD) donanımına sahipseniz bir SSD’ye (Solid State Disk – Katı Hal Sürücüsü) göre; hız, şoka karşı duyarlılık ve güç tüketimi gibi durumlarla eliniz biraz daha zayıf olabilir.



Yapılan bağımsız testlerde SSD’ye sahip sistemlerin mekanik diske sahip sistemlere göre en az 8-10 kat daha hızlı olduğu ve şoklara karşı daha güçlü olduğu sonucu ortaya çıkıyor.