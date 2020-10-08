Bilgisayarınızı hızlandırmanın en etkili yöntemleri
İşimizin, okulumuzun, neredeyse tüm hayatımızın internet üzerinden yürütüldüğü bu günlerde bilgisayarın hızı da önem taşıyor. Gün geçtikçe yavaşlayan bilgisayarınızı kolaylıkla hızlandırmak için deneyebileceğiniz birkaç yöntemi biz de sizlere aktaracağız. İşte bilgisayarınızı hızlandırmak için bazı yöntemler…
Kayıt defteri temizleme
Bilgisayarların yavaşlamasına sebep olan en büyük etmenlerden biri gereksiz çerezler. Çöp dosyalar, çerezler ve gereksiz işlemlerin bulunduğu kayıt defterini mutlaka temizleyin. Binlerce kayıt olduğundan zorlanabileceğiniz bu işlemi sizin yerinize yapacak programlardan da yararlanabilirsiniz.
Antivirüs programı
Virüsler bilgisayarınızın yavaşlamasına hatta ilerleyen aşamalarda bozulmasına sebep olabilir. Bilgisayarınızdaki virüs ve zararlı yazılımları temizlemek için antivirüs programlarından yararlanın. İster ücretli isterseniz de ücretsiz indirebileceğiniz birçok program mevcut.
Gereksiz programları silin
Bilgisayarınıza çok fazla program indirmek yavaşlamasını sağlayabilir. Gerçekten işinize yaramayan ve artık kullanmadığınız programları bilgisayarınızdan silin. Bu silme işlemi bilgisayarınıza hatrı sayılır bir hız kazandıracak.
Güncellemeleri yapın
Sürekli ertelediğiniz güncellemeleri hemen yapın. Bu güncellemeler bilgisayarınızın performansını olumlu yönden etkileyecek. Daha verimli çalışması için güncellemelerin açık olup olmadığını kontrol edin. Her zaman sisteminizin güncel olmasına dikkat edin.
Bilgisayarınızı temizleyin
Performans arttırmanın ilk adımı öncelikle bilgisayarınızı temizlemektir. Fanı tıkayabilecek tozlar bilgisayarınızın aşırı ısınmasını sağlar. Bu ısınma ise bilgisayarınızın performansını doğrudan etkiler.
Harici disk kullanın
Her dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek sabit diskinizin tamamen dolmasına sebep olabilir. Bu durum da bilgisayarınızı kesinlikle yavaşlatır. Önüne geçebilmek için harici disk kullanın ve dosyalarınızı bu şekilde biriktirin.
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