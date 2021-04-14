Bilgisayarım hangi oyunları kaldırır? Hangi oyunları oynayabileceğinizi öğrenme yöntemleri

Özellikle de yeni bir bilgisayar oyunu piyasaya çıktığında pek çok kişi, elindeki bilgisayarın o oyunu kaldırıp kaldırmayacağını öğrenebilmek için sistem gereksinimlerine bakmaktadır.

Bilgisayarım Hangi Oyunları Kaldırır?

Bir bilgisayar oyuncusu olmak, başka bir platform üzerinde oyun oynamak çok basit bir iş değildir. Bir bilgisayar oyuncusunun en yeni oyunları oynayabilmesi için elindeki bilgisayarın ekran kartını, işlemcisini ve RAM gibi bileşenlerini güncel tutmak mecburiyetindedir.

Günümüzde sürekli olarak sistemi güncel tutmak ekonomik koşullar sebebiyle son derece güç olabilmektedir. Elinizdeki bilgisayarınızın sahip durumda olduğu sistem özelliklerinin oynayabileceğiniz oyunları kaldırıp kaldıramayacağını sorgulayabilmenizi sağlayabilen oldukça fazla yöntem bulunmaktadır.

Hangi Oyunları Oynayabileceğinizi Öğrenme Yöntemleri

Yeni çıkan pek çok oyunda kullanımı söz konusu olan grafik detayları artmaktadır. Bu sebeple de mevcut durumdaki bilgisayarlar yeni oyunları çalıştırabilecek yeterli sisteme sahip olmayabilmektedir. Bilgisayarın sahip durumda olduğu donanım özelliklerinin yeterli düzeyde olması, oyun dinamiklerinin çok daha başarılı olmasında dönemli bir etkendir.

Bu noktada özellikle de yeni bilgisayar satın alırken bilgisayar ile hangi oyunların oynanabileceği konusu ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu kapsamda hangi oyunları oynayabileceğinizi öğrenme yöntemleri söz konusu olmaktadır. Bu yöntemler hakkında aşağıda bilgi verilmektedir.

Birinci yöntem: Bilgisayarınızın kaldırabileceği oyunları öğrenmek için oynamak istediğiniz oyunun ismini yazarak en düşük sistem gereksinimlerini aratmanız yararlı olacaktır. Çünkü oyun üreticileri genellikle oyunun oynanabilmesi için gerekli olan en düşük seviyedeki sistem gereksinimlerinin duyurusunu da yapmaktadırlar.

İkinci yöntem; Bunun için ilk olarak ilgili sayfaya giriş yaptıktan sonra ilk bölüme açılacağını merak etmekte olduğunu oyunu girmenizin gerekliliği söz konusudur. Sayfada yer alan bir sonraki kısımda ise Can You Run İt butonu bulunuyor. Bu butona tıklayarak gerçekleşecek olen kısa bir tarama sürecinin ardından oyunu oynayıp oynayamayacağınızı kolaylıkla görebilirsiniz.

Üçüncü yöntem; Oyunun oynanabilmesi için gerekli olan minimum sistem gereksinimini öğrenmek oldukça önemlidir. Oyunun oynanabilmesi için gerekli sistem, bilgisayarda var olması gerekli olan minimum özelliklerdir. Eğer mevcut bilgisayarın donanımı oyun için gerekli olan düzeyden düşük durumda ise oyun bilgisayarda çalışmayacaktır.

Bilgisayarın sahip olduğu maksimum sistem gereksinimi ise bu durumun tam tersine oynanmak istenen oyunun en yüksek grafik ayarlarıyla oynanabilmesi için arzu edilen sistemdir. Eğer kullanıcı oyun için gerekli olan en yüksek seviyedeki donanımsal özelliklerle donatılmış bir bilgisayara sahip durumdaysa oyunu en iyi görüntü kalitesiyle oynayabileceği anlamına gelmektedir. Çeşitli internet siteleri üzerinden oyunun gereksinimlerini araştırmak yerine Can Run iT sistemini kullanarak otomatik olarak sorgulama işlemini kolaylıkla yapmak mümkün olmaktadır.