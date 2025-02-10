Bilgisayarı olanları ilgilendiriyor! Ek donanım gerekebilir...

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Yaklaşık sekiz ay sonra, Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için desteği sona erecek. Bu olduğunda, Microsoft hâlâ bu işletim sistemini kullananlara üç seçenek sunacak: Windows 10 herhangi bir destek olmadan kullanmak, Windows 11'e yükseltmek ya da donanımları Windows 11'in TPM 2.0 (Güvenilir Platform Modülü) gereksinimini karşılamıyorsa yeni donanım satın alarak Windows 11'e yükseltmek.



İnsanlar bir kaç yıldır dördüncü, resmi olmayan bir yolu takip ediyordu. Bu yöntem Windows 11'i donanımınız desteklemese bile, sistem gereksinimlerini kurulum sırasında atlatabilmenizi sağlıyordu.



Kötü haber şu ki, Microsoft artık bu sınırlamaların dışına çıkmanıza izin vermeyecek.



Bu yeni karar, Microsoft'un "Windows 11'i kurma yöntemleri" sayfasında yapılan değişiklikle ortaya çıktı. Önceden bu sayfada Microsoft'un Windows 11'i TPM 2.0 gereksinimini karşılayan donanıma kurulmasını önerir ve desteklenmeyen donanıma kurulursa sorumluluğun kullanıcıda olduğunu belirtiyordu. Şimdi bu ibareler kaldırıldı ve artık Windows 11'i TPM 2.0 gerekliliğini karşılamadan kurabilmenize olanak sağlayan ek yazılımlar da "zararlı yazılım" kategorisine alındı.



Kısaca, eğer eski donanımlara sahipseniz, muhtemelen Windows 11 için donanım yenilemesi yapmanız gerekecek...