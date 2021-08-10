Bilgisayardan Instagram Nasıl Silinir? (Kalıcı Ve Geçici)

Facebook’un bünyesi içerisinde kullanılmaya devam etmekte olan bu uygulamada yenilikler devamlı artsa da bazı kullanıcıların hesaplarını çeşitli nedenlerden dolayı kapatmak istemektedir.

Instagram Hesabı Bilgisayar Üzerinden Geçici Olarak Nasıl Kapatılır?

Instagram hesabının bilgisayar üzerinden geçici olarak kapatma işlemi için yalnızca web sitesi üstünden yapılmaktadır. Instagram hesabının bilgisayar üzerinden kapatılması için şu adımların takip edilmesi gerekir:

Instagram’ın resmi olan adresi instagram.com adresi üzerinden bilgisayarda yer alan web tarayıcısına girilir.

Daha sonra ise Instagram profil butonunun üstüne basılarak profile gidilir. Profili Düzenle yazan yere tıklanır.

Sayfanın alt kısmında yer alan Hesabımı geçici bir şekilde kapat butonuna basılır. Ortaya çıkan uyarı ekranı üstünde durum onaylanır ve işlem tamamlanır.

Instagram hesabı geçici bir şekilde kapatıldığında hesap içerisinde yer alan fotoğrafları, yorumları ve beğenmeler yeniden giriş yapılarak hesabın bir kez daha etkin hale gelmesi sürecine kadar gizlenir fakat silinmez.

Instagram Hesabı Bilgisayar Üzerinden Kalıcı Bir Şekilde Nasıl Silinir?

Instagram hesabının kalıcı bir şekilde bilgisayar üzerinden silinebilmesi için şu adımların takip edilmesi gerekir:

Hesabını sil yazan sayfaya gidilir. Instagram'ın internet sitesine giriş yapılmamış ise ilk olarak giriş yapılır.

"Hesabını neden siliyorsun?" şeklinde olan soruya açılır menü içerisinden bir seçim yapılır ve şifre tekrar girilir. Hesabı kalıcı bir şekilde silme seçeneği, yalnızca menüden bir neden seçildiğinde görünür.

Hesabımı kalıcı şekilde sil yazan yere tıklanır.

Böylece hesap kalıcı bir şekilde silinmiş olur.