Bilgisayardan Instagram Nasıl Kapatılır? (Kalıcı Ve Geçici)

Instagram’ın bilgisayar kullanarak kapatmak için izlenilmesi gereken bazı adımlar var. Bu adımların tamamlanması halinde kısa sürede Instagram hesabınızı geçici veya kalıcı şekilde kapatabilirsiniz.

Instagram Hesabını Geçici Olarak Kapatma

Hesabınızı geçici olacak şekilde kapatmak isterseniz öncelikle instagram.com adresini ziyaret etmelisiniz. İlgili adrese girdikten sonra karşınıza profil düzenle şekilde bir alan çıkacaktır.

Profil düzenle alanına bastıktan sonra sayfanın alt kısmında yer alan “hesabımı geçici olarak” kapat butonuna tıklayarak ekranda görünen bu durumu onaylama uyarısını kabul etmeniz halinde hesabınız geçici şekilde kapatılacaktır.

Instagram Hesabını Kalıcı Olarak Kapatma

Hesabınızı kalıcı olacak şekilde kapatmanız bir daha profilinize erişemeyeceğiniz anlamına gelir. Yeniden etkinleştirmemek ve kalıcı olarak hesabınızı kapatmak için bu adımları izlemelisiniz;

Öncelikli olarak Instagram’ın resmi sitesi olan instagram.com adresini ziyaret edin ve hesabımı sil sayfasına ilerleyin.

Bu sayfada size bazı sorular yöneltilecektir. Hesabınızı neden sildiğinizi tanımlamanız durumunda şifrenizi yeniden girmeniz istenecektir. Şifreyi girdikten sonra “hesabımı kalıcı olarak sil” yazısına tıklamanız halinde hesabınız kapatılacaktır.

Eğer birden fazla hesap kullanıyorsanız ve kullandığınız hesap dışında farklı bir hesabı silmeyi tercih ediyorsunuz mevcut hesabınızdan çıkış yaptıktan sonra “hesabımı sil” sayfasına gitmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Aksi takdirde mevcut halde giriş yaptığınız sayfanın silinmesi adına talimat vermiş olacak, böylelikle istediğiniz sayfa yerine kullandığınız bir sayfanın silinmesi problemi oluşacaktır.