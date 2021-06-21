Bilgisayardan Instagram hesabı nasıl dondurulur ve açılır? Bilgisayarda Instagram dondurma

Bilgisayarlardan Instagram hesabını dondurmak oldukça kolaydır. Bilgisayardan Instagram hesabına giriş yaparak, profili düzenle sekmesine tıklanır. Ekranı aşağı indirerek, hesabı geçici olarak kapat sekmesi seçilir.

Bilgisayarlardan Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur ve Açılır?

Instagram kullanıcıların kullanabileceği çok farklı özelikler yer alıyor. Kullanıcılara sunulan özelliklerden biri de, hesabı geçici olarak dondurmaktır. Hesabını kullanmak istemeyen bireyler, hesabını tamamen silmek zorunda değildir. Hesaplarını geçici süreyle dondurarak, tüm bilgilerini aynı şekilde saklayabiliyor. Kullanıcılar hesaplarını geçici olarak dondurabilmenin yollarını arayarak, bilgi sahibi olmak istiyor. Instagram hesabının şifresi biliniyorsa, hesabı geçici süreyle dondurmak oldukça kolay bir işlemdir.

Bireyler sadece telefondan değil, bilgisayar üzerinden de şifrelerini giriş yaparak hesaplarını kolayca dondurabilir. Hesap dondurma işlemlerini yapabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç bulunuyor. Kullanıcılar bilgisayarlarından Instagram sitesine giriş yaparak, bilgilerini girmek durumundadır. Kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak, hesap dondurma işlemlerini yapmaya başlayabilir. Hesaba giriş yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan profili düzenle seçeneğine tıklanması gerekiyor.

Profili düzenleye giriş yapıldıktan sonra, ekranın en altında hesabı geçici olarak kapat seçeneği yer alıyor. Kullanıcılar seçeneği aktif ederek, hesaplarını geçici süreyle dondurabilir. Hesap dondurma işlemleri belirli bir zaman aralığında direkt olarak işleme alınır. Kullanıcılar hesabını dondurdukları an oturum direkt olarak kapanır. Eğer hesap hala çıkış yapmıyorsa, yanlış işlemlerin yapıldığını ifade eder. Hesabı geçici kapat seçeneğine basılmasıyla birlikte, hesabın oturumu kapatılması gerekiyor.

Otomatik olarak hesap kapatılmadıysa, işlemlerin tekrar yapılması gerekebilir. Kullanıcılar hesaplarını kapattıktan belirli bir süre sonra tekrar açmak isteyebilir. Hesaplarını donduran kullanıcılar hesaplarını açmak için ilave bir işlem yapmasına gerek yoktur. Instagram uygulaması üzerinden ister telefondan ister bilgisayardan, hesap bilgileriyle giriş yaparak hesap tekrar aktif hale getirilir. Şifreyle uygulamaya giriş yapılmaması durumunda hesabın aktif olması mümkün bir durum değildir.

Bireyler eğer şifrelerini hatırlamıyorsa, şifremi unuttum sekmesinden şifrelerini yenilemesi gerekiyor. Şifre ve kullanıcı adı bilgileri hesabı tekrar aktif etmek için gereklidir. Kişisel bilgiler girilerek hesaplar aktif edilebilir. Herhangi bir düzenleme yapmadan bilgilerin girilmesi yeterli olacaktır. Sistem otomatik olarak bilgilerin girilmesiyle hesapları aktif ederek, kullanıcıları dahil edecektir.

Instagram konusunda bilgilendirici diğer içerikler

Instagram dondurma

Instagram hesap silme

Instagram sözleri