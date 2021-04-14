Bilgisayarda olması gereken programlar nelerdir? (Antivirüs, Word, Zip ve dahası)

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar, içerisinde bazı temel yazılımlar barındırır. Fakat bu yazılımlar ve programlar kullanım açısından yetersizdir. Bu yüzden edinilmesi gereken programları sizler için listeledik.

Bilgisayarda Olması Gereken Programlar Nelerdir?

İlk olarak bilgisayarlar internete girmek için kullanılmaktadır. İşletim sistemi Windows olan bilgisayarların tamamında Microsoft Edge internet tarayıcısı bulunmaktadır. Nadir de olsa kimi bilgisayarlarda Google Chrome tarayıcısına yer verilir. Fakat bilgisayarda Google Chrome yoksa mutlaka indirilmelidir. Google Chrome tarayıcısını kolaylıkla Microsoft Edge internet tarayıcısı üzerinden indirebilirsiniz.

Ofis Programları

Günümüzde, ofis programları olmadan bilgisayar kullanmak bir hayal gibidir. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların sıkça kullandığı bu programlar yazı yazmaya, tablo ya da sunum hazırlamaya, istatistik çıkartmaya, listeleme yapmaya, not tutmaya ve daha sayılamayacak kadar fazla işe yardımcı olmaktadır.

Ofis programlarının kurulumu oldukça basittir. Fakat neredeyse her yıl yenilenen bu programların en güncel versiyonunu alabilmek için belli bir ücret ödemek gerekmektedir. Yine de önceki sürümler boşa çıktığı için internet üzerinden kolayca, ofis programlarının eski sürümleri indirip kullanılabilir. Ofis programları;

Microsoft 365 adı altında

Microsoft Word,

Microsoft Excel,

Microsoft PowerPoint,

Outlook,

OneNote,

OneDrive,

Teams olarak bilinmektedir.

Dosya Sıkıştırmak İçin 7-Zip

Bilgisayarlardaki bazı dosyalar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ya da videolar çok büyük boyutlarda, fazlaca yer kaplamaktadır. Bu dosyaları sıkıştırıp zip dosyası haline getirmek yer kazandıracaktır. Ayrıca internet üzerinden dosya gönderiminde ya da yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraf, video gönderiminde, uygulamanın sunduğu alana büyük gelebilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için de yine zip dosyası yani sıkıştırılmış dosya haline getirmek işi kolaylaştıracaktır.

Medya Oynatıcı Windows Media Player

İnternet üzerinden pek çok video, film ya da dizi izleme olanağına sahibiz. Fakat bilgisayarlar üzerinde oynatabilmek için bir media programına ihtiyaç vardır. Daha çok Windows Media Player tercih edilse de bu işlevi yapan çok daha iyi programlar bulunabilir. Medya oynatıcı programları;

LC Media Player,

Media Player Classic,

BS.Player Free,

GOM Media Player,

Flash Movie Player.

Fotoğraf Düzenleme Programı Photo Gallery

Çekilen fotoğrafları düzenlemek, efekt vermek artık sıradan bir hale geldi. Diğer yandan fotoğraf düzenleme programları en temel programlar arasında yer almaktadır. Sadece kişinin kendi fotoğrafları değil aynı zamanda iş ya da eğitimle ilgili pek çok fotoğrafı kırpması, döndürmesi ya da renk ayarlarını yapması gerekebilir. Bu yüzden bilgisayarlarda olmazsa olmaz programlardan biri de fotoğraf düzenleyicilerdir.

Windows Photo Gallery & Edits ve Adobe Photoshop başta olmak üzere;

Picasa,

PhotoScape,

Paint.NET,

Pixlr,

GIMP,

VSCO şeklinde en iyi programlar sıralanabilir.

Adobe Programları

Günümüzde neredeyse her konuda bir program tasarlamış olan Adobe’nin, programlarını kullanmıyor olmak imkansız hale geldi. Neredeyse ilk okuldan başlayıp, üniversitede okunan bölümlere, iş hayatının her sektöründe mutlaka bu programlardan birine ihtiyaç duyulmaktadır. Herkesin bildiği Adobe Photoshop dışında 31 adet daha programa sahip olan Adobe’nin en çok tercih edilen programları ise şu şekildedir;

Photoshop: Görüntü düzenleme, birleştirme ve dahası,

Illustrator: Vektör grafikleri ve illüstrasyon hazırlamaya yarar.

InDesign: Basılı ve dijital yayıncılık için sayfa tasarımı ve mizanpajı yapmak için en verimli programdır.

Firework: Grafik tasarım, fotograf düzenleme, gif yapımı gibi daha çok grafiğe yönelik bir programdır.

After Effects: Sinematik görsel efektler ve hareketli grafikler oluşturmak için kullanılır.

Lightroom: Bulut tabanlı fotoğraf hizmeti ve 1 TB bulut depolama alanı sunmaktadır.

AntiVirüs Programları

İşletim sisteminin Windows 7, 8 ya da 10 ise artık antivirüs programlarına ihtiyacının yok demektir. Windows Defender bu işlemi en iyi şekilde görmekte ve bilgisayarlarınızı virüslerden korumaktadır.