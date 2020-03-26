Bilgisayar ve telefon temizliği en iyi şekilde nasıl yapılır?

Klavye:

TeknoPC tarafından kaleme alınan makaleye göre klavye temizliğinde, özellikle dizüstü bilgisayarların klavye bölümü temizliğinde temizlik sıvılarının kullanımına çok dikkat etmelisiniz. Tüm elektronik cihazların temizliğinde öncelikle cihazı tamamen kapatın ve elektrik bağlantısını kesin.

Klavyeyi ters çevirerek aralarda kalmış parçaların ve birikmiş tozların dökülmesini sağlayın.

Mümkünse teknoloji marketlerden temin edilen temizlik spreyini tuş aralarına sıkın, yoksa elektrik süpürgesi ile tuş aralarını temizlemeye çalışın.

Önemli uyarı: Alkol oranı yüksek kolonya, dezenfektan gibi bazı sıvıları kullanmadan önce dikkatli olun. Plastik aksamlar zarar görebilir.





Özel temizlik sıvısı mevcut değilse biriken yağ ve benzeri maddeleri temizlemek için bulaşık deterjanını sulandırarak basit bir solüsyon hazırlayarak kullanabilirsiniz.

Temiz bir bez ve hazırladığınız karışımı kullanarak tuşları temizleyin.

Kullanmadan önce klavyenizin tamamen kurumasını bekleyin.

Mouse:

Güncel optik mouse’lar (fare) kapalı yapısı gereği genelde normalden daha az temizlik gerektirir. Bazılarında yalnızca tüm yüzey temizliği yeterlidir.





Farelerde de klavyede olduğu gibi yüzey dayanıklılığını bilmediğiniz ürünler için alkol bazlı değil kesinlikle evde basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz deterjan bazlı karışımları kullanın. Tamamen kurumadan tekrar kullanmayın.



Amazon.com.tr'den elektronik ürünleri indirimli fiyatlarla almak için tıklayın

Ekran veya televizyon temizliği:

Dokunmatik teknolojilerin gelişmesi ile bu yüzeyler ile sürekli temas halindeyiz. Sadece klavyeye değil artık ekranlara da dokunuyoruz. Bu teknolojideki hassas ekranların temizliğinde özellikle çok basınç uygulamamaya dikkat edilmeli.

Farklı özelliklere sahip cihazlar olmasından dolayı temizliğe başlamadan önce muhakkak kullandığınız ürünün kullanma kılavuzunu inceleyin.

Kuru bir bezle ekranın yüzeyini yüksek baskı uygulamadan nazik bir şekilde silin. (Dikkat: Özelliklerini tam olarak bilmediğiniz yüzeylerde kağıt havlu ve benzeri ürünler kullanmanız tavsiye edilmez.)



Çıkmayan lekelerde sert müdahalelerden ve baskı uygulamaktan kaçının. Bir ölçek sirke ve bir ölçek sudan oluşan karışımı bezle lekenin üzerine bir süre uygulamanız lekenin çıkmasına yardımcı olacaktır.

Tablet temizliği:

Diğer cihazlarda ve dokunmatik ekranlarda olduğu gibi tabletinizi temizlerken de kolonya, dezenfektan gibi alkol bazlı temizleyicileri direkt cihazınıza sıkmamalısınız. Bir mikrofiber bez veya dezenfektanlı ıslak mendiller yardımıyla tabletinizi fazla bastırmadan temizlemelisiniz. Islak kalmamasına özen göstermeli, kurumadan kullanmamalısınız.



Eğer hali hazırda evinizde mevcutsa elektronik cihazlar için piyasada bulunan özel temizleme ürünleri kullanın.

Notebook:

Notebookunuzu kapatın. Fişten çıkarın. Ekran için ayrı klavye için ayrı bir temizlik solüsyonu hazırlayın. Dezenfektan, kolonya gibi alkol bazlı ürünleri doğrudan ekrana veya klavyeye sıkmayın.

Bilgisayarınızı yan çevirip tozların dışarıya çıkmasını sağlayın. Alkollü su veya bulaşık deterjanı ile hazırlayacağınız su ile tuşları fazla ıslatmadan nazikçe temizletin. Kapağın kurumadan kapatmayın.



Ekranı en son temizleyin, sabunlu su ya da alkollü su yerine beze sıkacağınız cam temizleme suyuyla bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Akıllı telefon temizliği:

Sürekli elimizin altında olan akıllı telefonlarımız, en sık temizlenmesi gereken ürünler arasında birinci sırada yer alıyor. Öncelikle 7/24 yanınızdan ayırmadığınız telefonunuz ile tuvalete gitmemeye çalışın.

Muhtemelen telefonunuz dokunmatik özelliğe sahip. Dokunmatik ürünler genelde çok dayanıklı ekranlara sahip olmasına rağmen kullanma kılavuzunda yazan uyarılara lütfen dikkat edin.



Temizliğe başlamadan önce telefonunuzun kapalı olduğundan emin olun! Tüm aksesuarları, kılıfını, şarj kablosunu veya kullanıyorsanız kulaklığı çıkarın.

Telefon ekranları basınca daha uygun olduğundan biraz daha bastırarak temizleyebilirsiniz.

Telefonun ağız kısmına yani mikrofona yakın olan bölüme daha da çok önem verin. Bu bölümü sık sık antibakteriyel bir mendille temizleyin.

Kamera kısmını mikrofiber bir bezle hafifçe silin.

Kulaklık:

Gün içerisinde en çok kullandığımız elektronik cihazlardan birisi olan kulaklıklarımız da zaman zaman temizlenmeye ihtiyaç duyar.





ÖNCE TEST EDİN, SONRA KULLANIN

Bir temizlik ürününü kullanırken, kullanma talimatlarını her zaman okumanız gerekmektedir. Herhangi bir temizlik yöntemini denemeden önce, cihazın küçük ve görünmeyen bir bölgesinde temizlik ürününü test edebilirsiniz.

Önemli hatırlatma:

Elektronik cihazlarınızda antibakteriyel yüzey özelliğinin olması önemli bir temizlik unsuru ama cihazlarınızın en azından IP65 koruma sınıfı özelliklere sahip olmasına özen gösterin.



