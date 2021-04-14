Bilgisayar telefonu görmüyor hatası nasıl çözülür? Telefonumu bilgisayar görüyor hatası çözümü

Özellikle Android telefonları bilgisayarlara USB kablosu ile bağlanması bazen bir probleme yol açabilmektedir. Örneğin USB kablosunun bilgisayar tarafından okunmaması durumu herkes tarafından sık sık şikayete maruz kalmaktadır.

Bilgisayar Telefonu Görmüyor Hatası Nasıl Çözülür?

Bilgisayarın telefonu görmemesi probleminin kaynağı çok farklı olabilmektedir. Öncelikle sorunun neden kaynaklandığının çözülmesi gerektiğini saptamak gerekir. Örneğin pek çok kişi sorunun bilgisayarın ya da telefonun içinde olduğunu düşünür. Aslında telefonların USB girişleri ya da bilgisayarların USB girişleri çok kolay arızalanabilmektedir. Arızalanan giriş bu yüzden de bilgisayar tarafından okunmamaktadır. Bunun için girişlerin güzelce temizlenmesi gerekir. Hala sorun devam ederse de girişlerin yenileri ile değiştirilmesi gerekebilir.

Bir diğer sorun da USB bağlantı türü farklılığıdır. USB bağlantısı pek çok amaçla kullanılabilmektedir. Örneğin sadece telefonu şarj etmek amacı ile kullanmak da mümkündür. Bu seçeneğin seçili olması durumunda bilgisayarın USB'yi algılayamaması çok normaldir. Bilgisayarın algılaması için de fotoğraf transferi seçeneğinin telefon ekranından seçilmesi gerekmektedir.

Bir diğer problemin kaynağı da aygıt sürücüleri olabilir. Aygıt sürücülerinin güncel olması çok ama çok önemlidir. Güncel olmaması durumunda USB bağlantısında bilgisayarı hiçbir tepki vermemesi sorunu ile karşılaşılabilir. Aygıt sürücülerini güncellemek için de bilgisayarın aygıt yöneticileri kısmına geçiş yapılmalıdır. Aygıt yöneticileri sekmesinden USB ile ilgili kısmı sağ tıklayarak güncelleştir seçeneği seçilmelidir. Ardından USB bağlantısı tekrar çıkarılıp takılarak sorun çözülmüş olur.

Telefonu Bilgisayara Bağlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

USB hata ayıklama sekmesi çoğu zaman göz ardı edilir. Yanlış kullanımdan kaynaklanan hataların ardından bu seçenek kullanılmalıdır. Aksi taktirde USB bir sonraki bağlantıda rahat bir şekilde bilgisayara bağlanamayacaktır. USB hata ayıklarken bu sürenin birkaç dakika sürmesi de beklenir.

USB'ler bilgisayardan çıkarılırken doğrudan çıkarılmamalıdır. Bu bir sonraki USB bağlantılarının gerçekleşmesini zorlaştırabilir ya da imkansız kılabilir. USB bağlantısını iptal etmek için öncelikle USB girişi bulunan kısma gidilmelidir. Bu kısım denetim masasında yer alır. Denetim masasındaki ilgili USB kısım sağ tıklanıp çıkart seçeneği seçilmelidir. Bu sayede de USB güvenli bir şekilde bilgisayardan çıkarılmış olur.

Sonuç olarak USB'ler, bilgisayarlar ve telefonlar hassas aletler olduğundan zorlanmamalıdırlar. Gereken durumda hata ayıklamaları yapılarak cihazların ve USB'nin sağlıklı bir şekilde çalışması düzenli olarak sağlanmalıdır.