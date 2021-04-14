Bilgisayar sıcaklığı nasıl ölçülür? PC sıcaklık ölçme yöntemleri (Programlı & programsız)

Bilgisayar sıcaklığını ölçmek genelde işlemci sıcaklığını ölçmek anlamına gelir. Çünkü bilgisayarın ısınmasının asıl sebebi işlemcinin fazlaca kullanılmasıdır. İşlemci sıcaklığının belirli bir seviyesi vardır. Belirli bir seviye üstünde bilgisayarın normal çalışmasını kısıtlayabilir hatta yanabilir. Bunu önlemek adına bazı ölçüm aletleri ve programları vardır.

Bilgisayar Sıcaklığı Nasıl Ölçülür?

Bilgisayarın sıcaklığını ölçmek adına en basit yöntem kasa arkasını el ile kontrol etmektir. El yardımı ya da basit bir termometre ile sıcaklık ölçülebilir. Fakat bu ölçme yöntemi çok net bir sonuca varmayacaktır. Bunun yerine işlemcinin olduğu kısma yaklaşmak gerekir. İşlemci ile temasa geçildiğinde de işlemcinin daha az ısınmasını sağlayan macunlar sürülebilir. Bu macunların yanı sıra soğutucu alüminyum profiller de bu iş için yeterlidir. Her ikisi aynı anda kullanılırsa bu ölçüm en iyi şekilde sonuçlanacaktır.

Bu yöntemler programsız ve iş gücüne dayalı yöntemlerdir. Fakat buna ek olarak bilgisayar programları da her daim mevcuttur.

PC Sıcaklığını Ölçmek İçin Programlar

İşlemcinin ve bilgisayarın performansı sıcaklığa bağlıdır. Bunu arttırmak ve kontrol altında tutmak için pek çok program geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Cam

HWiNFO 64

Core Temp

Open Hardware Monitor

SpeedFan

Bu programlar tamamen bilgisayar performansı odaklı uygulamalardır. Belirli yazılımlar ile geliştirilmişlerdir. Bu yüzden tamamen güvenilirdir.

Bunlardan bir tanesi olan Core Temp adından da anlaşılabileceği gibi işlemci sıcaklığını ölçer. Oldukça basit bir şekilde programlanmıştır. Kolay ara yüzü sayesinde her bilgisayar kullanıcısı saniyeler içerisinde işlemci sıcaklığını kontrol edebilir. Bu uygulamadaki gerçek zamanlı test eden sistem çok uzun zamandır güvenle kullanılmaktadır.

Basit bir programdan ziyade daha detaylı bilgi aranıyorsa HWiNFO 64 yazılımı tercih edilebilir. Program ilk kurulduğunda iki seçenek hakkı sunuyor. Biri sensörler seçeneği. Bu seçenek işlemci ve bilgisayarın performansı ve ısısı adına pek çok detaylı bilgiyi sunuyor. Öte yandan uzun bilgilerin yer aldığı bir program istemeyenler için ikinci bir seçenek de mevcut. O da kısa bilgi seçeneği. Bu seçenek sadece basit bir ara yüze sahip sayfaları sunuyor. Bu sayfalarda işlemcinin performansı ve ısısı gibi detaylı olmayan bilgiler yer alıyor. Kullanıcıların kafasını pek de karıştırmayan seçeneği ile iki farklı kesime de hitap ediyor. Ayrıca oldukça güvenilir bir programdır.