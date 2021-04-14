Bilgisayar performans testi nasıl yapılır? (Programlı ve programsız yöntemler)

Bilgisayarınızda programsız olarak performans testi yapak için öncelikle başlat’a gelerek çalıştır komutuna tıklayın. Windows tuşu ile klavyeden R tuşuna aynı anda basarak da bu komutu açabilirsiniz.

Bilgisayar Performans Testi Nasıl Yapılır?

İkinci adımda açılan arama çubuğuna küçük harflerle “perfmon” yazın ve tamam’a basin. Bu adım size performans izleyicisini açacaktır.

Açılan panelin yanındaki ok işaretine tıklayarak sistem performansını bulabilmek için sisteminizi genişletin. İngilizce olarak “System Performance” şeklinde yazacaktır.

Sistem performansını seçtikten sonra sağa tıklayarak “Başlat” şeklinde seçim yapın. Sisteminiz ortalama 60 saniye sürede bir rapor toplayarak size bir sonuç çıkaracaktır.

Son adımda toplanan performans raporuna incelemek size düşüyor.

Bilgisayar performansını incelerken disk, ağ, CPU gibi bölümlere göz atmalısınız. Ayrıca ağ bant genişliği de performansı etkileyen kriterlerden biridir. Performans izleyiciden farklı bir alanda yararlanmak isterseniz;

Yine başlat komutuna gelin ve çalıştır seçeneğine tıklayın. Açılan sayfaya perfmon/report şeklinde bir giriş yapın ve tamam’a tıklayın. Rapor oluşturulurken internette farklı sitelere giriş yapmanız faydalı olacaktır. 60 saniyenin ardından raporunuz hazırlanır. Bu raporda ağ, disk, CPU gibi verilere dair sonuçlar elde edersiniz. 10 üzerinden puanlanarak verilen değerler sayesinde bilgisayarınıza dair iyi bir analiz yapma fırsatı da yakalamış olursunuz.

Programlı Bilgisayar Performans Testi Nasıl Yapılır?

Bu yöntemleri karmaşık bulan kullanıcılar için üretilmiş Sandra, Prime95 gibi yazılımlar da bulunmakta. Herhangi bir indirme odaklı web sitesinden indirebileceğiniz programlarla hızlı bir şekilde bilgisayarınızın performansını ölçümleyebilirsiniz. Programı kurduktan sonra bir hesap oluşturarak teste başlayabilirsiniz. Standard test aşamasında açılan pencereyi dilerseniz kendinize ait özelliklerle de değiştirebilir ve farklı alanlarda ölçümleme yapabilirsiniz.

Uygulamanın dezavantajı CPU’nuza göre yavaş çalışabilme özelliğidir. Unutmamalısınız ki programlı testlerde genellikle düşük değerler olumlu sonuç anlamına gelir. Özellikle Prime95 benzeri programlarda bu durum olumsuz değil pozitif yönde bir performans verisi anlamına gelir. Dilerseniz programın Türkçe yamasını indirerek raporunuzu daha anlaşılır kılabilirsiniz.