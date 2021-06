Bilgisayar nedir ve ne işe yarar? Bilgisayar nasıl çalışır ve temel bilgisayar parçaları neler

Bilgisayar, hızlı ve pratik bir şekilde işlem yapılmasını sağlayan elektronik bir cihazdır. Bilgisayarda büyük bilgiler bile çok küçük alanlarda saklanır. Bu sayede tüm bilgilere kısa bir sürede ulaşılabilir.

Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar, büyük bilgileri bile çok küçük alanda saklayan ve çok hızlı bir şekilde işlem yapma özelliği olan elektronik bir cihazdır. Bilgisayardaki tüm bilgilere de kısa bir süre içerisinde ulaşılabilir. Elektrik ile çalışan bilgisayar her alanda tüm bilgileri içerisinde saklamaktadır. Bilgisayarlar çeşitli programları çalıştırmaya yarayan bir makinedir. Bunun yanı sıra bilgisayarları oluşturan işlevleri farklı pek çok parça bulunur.

Bilgisayarda yer alan özel programlar sayesinde tüm bu parçalar da yönetilebilir. Bilgisayarda bulunan bu programlara ise işletim sistemi denilmektedir. Günümüzde bilgisayar hem eğitim hayatında hem de iş hayatında sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgisayarların içerisinde pek çok farklı bölümler de bulunur.

Bilgisayar Ne İşe Yarar?

Bilgisayar bilgiye kısa bir sürede ulaşılmasını sağlayan elektronik bir cihazdır. Bilgisayardaki işletim sistemi sayesinde internetten her türlü bilgiye kısa bir süre içerisinde ulaşılabilir. Bunun yanı sıra bilgisayarda yer alan programlar sayesinde tüm iş ve işlemler pratik bir şekilde yapılabilir.

Bilgisayar her türlü aritmetik ve ya mantık işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. İş yaşamında kullanılan her türlü ofis programları bilgisayarlarda olabilir. Bu programlar sayesinde bilgisayarda her türlü işlemler yapılabilir. Bilgisayardaki donanımlar sayesinde tüm bilgilere de kısa bir süre içerisinde ulaşmak mümkün.

Bilgisayar Nasıl Çalışır?

Bilgisayar ilk çıktığı tarihten itibaren hızla gelişim göstermiştir. Özellikle donanımları gelişen bilgisayarın çalışmasını sağlayan dört temel unsur da aynı kalmıştır. Buna göre bilginin girişini sağlayan klavye, fare ve kamera gibi dış ortam elemanları her zaman bilgisayarda kalmıştır. Bilginin saklanmasını sağlayan hard disk ve hafızanın yanı sıra bilginin işlenmesi için işletim sistemi de bulunur.

Bilgisayarda bilginin çıkmasını sağlayan monitör, ekran ve tüm çıkış birimleri de bilgisayarın ana ögelerini oluşturur. Bilgisayarı çalıştırırken hem bilgisayar kasasındaki güç düğmesine hem de monitördeki güç düğmesine basmak gerekir. Bu şekilde bilgisayar da kolay bir şekilde çalışabilir. Dizüstü bilgisayarlarda tek bir güç düğmesinden bilgisayar açılır.

Temel Bilgisayar Parçaları Neler?

Bilgisayarın olmazsa olmazı işletim sistemidir. Bilgisayarda da iki bölüm bulunur. Bu nedenle bilgisayarlarda yer alan elektronik parçaların tümüne donanım, bilgisayarda kullanılan programların tamamına ise yazılım denilmektedir.

Bilgisayarın ise dört ana sistemi bulunmaktadır. Özellikle bilgisayarın temel birimleri sistem birimi, monitör, klavye ve mouse olarak bilinir. Bunun yanı sıra bilgisayar donanımları iç ve dış donanım olarak ikiye ayrılmaktadır. İç donanımın temel parçası kasadır. Ayrıca yerleşik bulunan parçalar da ekran kartı, işlemci, ram ve benzeri parçalardır. Bilgisayarın dış donanımları ise yazıcı, monitör ve klavye gibi parçalardan oluşmaktadır.

Bilgisayarlara ait olan bütün parçaların yönetimini ve bilgi alışverişini bilgisayar anakartı yapmaktadır. Bütün araçlar ise kablo ile ve ya direkt olarak bilgisayar anakartına bağlıdır. Ayrıca bilgisayar işlemcisi ise bilgisayarın hızlanmasını sağlayan en önemli donanımlardan birisidir. RAM da bilgisayarın hızlı çalışmasını sağlayan en önemli donatılardandır. Bilgisayarda harddisk ve VGA da bulunur. Bilgisayarın iç donanımları arasında sound card, floppy disk, Cd- rom, Cd- Rw, Tv kartı, fax modem, ethernet kartı yer almaktadır.