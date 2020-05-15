Bilgisayar nasıl hızlandırılır? Ücretsiz en iyi bilgisayar (PC) hızlandırma programı önerisi

Bilgisayarlar özellikle virüslere bağlı olarak yavaşlamaktadır. Bilgisayarları hızlandırmak için uygulayabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır. Ayrıca ücretsiz olarak sunulan hızlandırma programları ile birlikte bilgisayarlarınızı hızlandırabilirsiniz.

Bilgisayar Nasıl Hızlandırılır?

İlk olarak bilgisayarları hızlandırmak için virüslerden sisteminizden uzaklaştırmanız gerekiyor. Virüsler ne kadar çok olursa bilgisayarlar o kadar yavaş çalışacaktır. Ayrıca gereksiz olarak bilgisayarlarda ki başlangıç uygulamalarını kapatmanız gerekiyor. Bunun için arama kısmına "msconfig" yazarak başlatma seçeneğine tıklıyoruz. Bu sekmeden de bütün başlangıç uygulamalarını kapatıyoruz. Böylece bilgisayar daha hızlı çalışacak ve daha hızlı kapanacaktır. Disk temizlemeyi başlatmakta bilgisayarlarınızı hızlandıracaktır. Eğer bilgisayar diskleri yoğunsa gereksiz dosyalardan kurtularak bilgisayarları hızlandırabilirsiniz.

Denetim masasına gelerek program ekle veya kaldır seçeneğinden tanımadığınız veya kullanmadığınız programları kaldırabilirsiniz. Böylece gereksiz yazılımlardan bilgisayarınız kurtulacak ve daha hızlı çalışacaktır. Son olarak ise etkili bir bilgisayar hızlandırma tekniğini kullanabilirsiniz. Bunun için dosyalarımdan system 32 dosyasını yönetici olarak çalıştırın. Böylelikle bilgisayar bu dosyalardaki sorunları taratacak. Herhangi bir bozuk dosya varsa bu bilgisayarları yavaşlatacaktır. Bu sayede bilgisayarlar tarama sonucu daha hızlı çalışacaktır. Bütün bunları yaptığınız takdirde bilgisayarınız hala yavaş çalışıyorsa ücretsiz olarak sunulan bilgisayar hızlandırma programlarını kullanabilirsiniz.

Ücretsiz En İyi Bilgisayar (PC) Hızlandırma Programı Önerisi

1) Rkill

Rkill bilgisayarların yavaşlığına çare olarak kullanılan bir programdır. Tüm zararlı yazılımları tespit eder ve yavaşlığa sebep olan tüm etmenleri ortadan kaldırır. Rkill programı bilgisayarları hızlandıran bir ücretsiz yazılımdır. Windows işletim sistemlerinde kullanılan bir program olan Rkill programı kullanması oldukça kolaydır. Bilgisayarları genel olarak tarayan bu programı gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

2) CCleaner

Tüm zararlı yazılımları ortadan kaldıran Ccleaner programı aynı zamanda bilgisayarınızı hızlandırır. Tüm işletim sistemlerinde çalışan Ccleaner programı hem optimizasyon ayarlarını yapar hem de bilgisayarları hızlandırır. Ccleaner programı her bilgisayarda olması gereken az yer kaplayan bir programdır.

3) Wise Care

Bilgisayarların tüm kayıt defterlerini tarayan Wise Care programı mevcut hızı iki katına çıkaran bir programdır. Wise care programı ara yüzünde 6 seçeneği bulunan ve tüm zararlı yazılımları sistemden uzaklaştırıp bilgisayar hafızasını rahatlatan böylece hızlandıran bir programdır. Wise care programı tüm işletim sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

4) Disk Clean Pro

Disk clean pro adından da anlaşılacağı üzere diskleri temizlemek için üretilmiş olan bir programdır. Disk clean programı mevcut hızı oldukça arttıran bilgisayarların daha hızlı açılıp kapanmasını sağlayan bir programdır.