Bilgisayar açılmıyor ne yapmam gerekir? Bilgisayarım açılmıyor yapılacaklar (Siyah ile mavi ekran ve ses gelmeme)

Dizüstü bilgisayarlarda güç sorunlarının meydana gelebileceğini unutmayın, çoğu durumda bunun nedeni güç kaynağıdır ve kolayca çözülebilir.

Bilgisayar Açılmıyor Ne Yapmam Gerekiyor?

Bilgisayarınız açılmayı reddettiğinde, onu nereden düzeltmeye başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Modern PC'ler karmaşık makinelerdir, bu nedenle sorunun kökenini hemen belirlemek açık olmayabilir.

Olası donanım yapılandırmalarının çeşitliliği nedeniyle, tüm sorunları teşhis etmek mümkün değildir. Bunun yerine, sorunu tespit etmek ve çözmek için atabileceğiniz adımları ele alacağız. İster hiç açılmamış bir bilgisayar kuruyor olun, ister daha önce iyi çalışan bir bilgisayar için yeni bir sorunu çözmeye çalışıyor olun, bu teşhis çözümleri size de yardımcı olacaktır.

Netlik sağlamak için, kasanızdaki güç düğmesine bastığınızda sisteminizin hiç yanıt vermediğini veya bir saniyeliğine açılıp ardından tekrar kapandığını varsayıyoruz.

Adım: Kabloları Kontrol Edin

Sistemde güç yoksa duvardan gelen kablolarla başlayalım. Çalışan bir cihazı (lamba gibi) takarak ve düzgün çalıştığını doğrulayarak duvar prizinin etkin olduğunu doğrulayın.

Aşırı gerilim koruyucusunun veya çoklu prizin prize sıkıca takıldığından ve anahtarın açık olduğundan emin olun. Diğer cihazları çoklu prize bağlayın ve düzgün çalıştıklarını doğrulayın.

PC güç açma / kapama anahtarının açık olduğunu kontrol edin. Zamanla gevşeyebileceğinden, PC güç kablosunun güç kaynağına ve prize güvenli bir şekilde takıldığını kontrol edin.

Adım 2: Dahili Kablolama

Bir sonraki adım, hiçbir kablonun gevşek veya arızalı olmadığından emin olmak için yapının içini kontrol etmeye başlamaktır. Önceden oluşturulmuş bir sistemle çalışıyorsanız, PC'yi açmanın garantiyi ihlal edebileceğini ve devam etmeden önce tavsiye için sistem üreticisine başvurmanın iyi bir fikir olabileceğini unutmayın.

Bilgisayarın içinde başka herhangi bir işlem yapmadan önce ilk olarak PC güç kaynağını prize bağlayan kabloyu çıkarın. Ayrıca klavyeler, fareler veya harici sabit sürücüler gibi tüm harici aygıtları ve bilgisayara takılı monitör kablolarını çıkardığınızdan emin olun.

Bilgisayarım Açılmıyor Yapılacaklar (Siyah ile Mavi Ekran ve Ses Gelmeme)

Sistem, dahili donanım LED'leri ile gösterildiği gibi güç alıyor olabilir, ancak düzgün açılmıyor olabilir. Kasa üzerindeki güç düğmesine bastığınızda sistem hala yanıt vermiyorsa veya bir saniye açılıp kapanıyorsa, aşağıdaki adımları izleyin.

POST ve ses kodlarını kontrol edin. Bilgisayarınızın neden açılmayacağını belirlemek zor olsa da, yardımcı olabilecek yerleşik testler vardır. Power On Self Test (POST) kodları ve bip kodları, anakart üreticisi tarafından dahili donanım testlerinin sonuçlarını iletmek için kullanılan görsel ve sesli sinyallerdir. Bu sinyaller, bilgisayarın açılmasını engelleyebilecek donanım sorunlarını belirlemede çok yararlı olabilir.

POST kodları genellikle, sistemin başlatma sırasında bir donanım sorunuyla ne zaman karşılaştığını gösteren iki basamaktan oluşur ve bu genellikle sorunun kaynağını tanımlamaya yardımcı olabilir.

Anakart BIOS güncellemeleri yapılmamışsa ekranda mavi ya da siyah görüntü oluşabilir.

POST kodu alamıyorsanız ve yukarıdaki adımları zaten uyguladıysanız, anakart BIOS'unun güncel olduğundan emin olun. Bilgisayar düzgün çalışıyorsa ve kapanıyorsa veya önceden oluşturulmuş bir sistem kullanıyorsanız, bu muhtemelen geçerli değildir. Ancak bir PC oluşturuyorsanız ve önyükleme yapmıyorsa ve özellikle eski bir anakart kullanıyorsanız, en yeni BIOS'u kullandığınızdan emin olun. Güncelleme sonrası ekran açılacaktır.

Güç Düğmesinin Bilgisayarı Çalıştırırken Önemi Nedir?

Bilgisayar önyükleme yapmıyorsa ancak anakart ışığı yanıyorsa, suçlu kasadaki güç düğmesi veya bu düğmeyi anakarta bağlayan teller olabilir.

Anakartta yerleşik bir güç düğmesi olup olmadığını kontrol edin. Hepsi donanımlı değil. Emin değilseniz veya yerini bulmakta güçlük çekiyorsanız anakart kılavuzuna bakın. Bu güç düğmesi, sistemi uygun şekilde kablolanmış bir güç düğmesi gibi açar.