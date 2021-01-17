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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:48 | Son Güncelleme:

Biden, bilimci Eric Lander'i o göreve getiriyor

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Biden, bilimci Eric Lander'i o göreve getiriyor
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Ofisi'ni kabine pozisyonuna yükselterek başına genetik bilimci Eric Lander'i getireceğini açıkladı.

Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin ilk kez kabine pozisyonuna yükseltileceği belirtildi.

Birimin başına genetik bilim alanındaki öncü isimlerden Eric Lander'in geleceği ifade edilen açıklamada, Lander'ın aynı zamanda Biden'ın bilim danışmanı olacağı kaydedildi.

Biden ise atamaya ilişkin, "Bilim her zaman yönetimimin önceliği olacak ve dünyaca ünlü bu bilim insanları yaptığımız her şeyin bilime, gerçeklere ve doğruya dayalı olmasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

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