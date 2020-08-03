Beyond Good & Evil yıllar sonra filmi ile geliyor

Ubisoft'un yıllar önce PC platformu için satışa sunduğu Beyond Good & Evil, oynanış dinamikleri olsun, grafikleri, araç ve karakter tasarımları olsun o dönem oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı. Özellikle de fantastik dünyasıyla dikkat çeken oyunda oyuncular kendilerini bir çizgi filmin içine girmiş gibi hissediyor ve maceradan maceraya koşuyor.

Oyunun gerçeklerle dalga geçercesine yapılan çizgi film grafikleri o dönem hayli iyiydi. oyunun hikayesi de elbette zevkli ve sürükleyiciydi. Haliyle oyun bu kadar beğeni toplayınca yıllarca hep ikinci sürümünün çıkması beklendi; ancak oyunun devamı gelmedi.



Fakat Ubisoft, sürpriz bir kararla Netflix ile anlaşarak Beyond Good & Evil efsanesini film olarak ekranlara getirmeye karar verdi. Filmin live-action ve anime karışımı bir yapım olacağı belirtilirken, Twitter’da yapılan bir paylaşıma göre Beyond Good & Evil isimli oyunun sinema uyarlaması yakında platformdaki yerini alacak. Ancak net bir tarih henüz paylaşılmış değil.

2003 yılında piyasaya sürülen oyunda Jade isimli araştırmacı gazeteciyi yönetiyor ve uzay istilası altındaki bir gezegende Jade'in macerasına eşlik ediyorsunuz.



