Beynin, bir şey öğrenirken ve hatırlarken aynı aktiviteyi tekrarladığı keşfedildi

Fotoğraf: iStock

Amerika'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden bilim insanları, epilepsi hastalarının nöbet kaynaklarını öğrenmek için beyindeki elektriksel aktiviteyi izledi. Hastaların beynine yerleştirilen elektrotlarla ilaçlara dirençli epilepsi hastalarının beyin aktiviteleri gözlemlendi. Yapılan çalışmada, araştırmacılar epizodik anılar denilen ve geçmiş tecrübelerin anılarını saklamak için kullanılan etkinliği incelediler.

1957 yılında epilepsi hastası olan Henry Molaison, bilimin hafıza araştırmalarında büyük yol katetmesini sağladı. Molaison'un epileptik nöbetlerini sonlandırmak için beyninin bir kısmı cerrahi olarak çıkarıldı. Fakat, Molaison ameliyattan sonra bazı deneyimlerini hatırlayamadı. O zamandan beri, araştımacılar bir koku veya melodi duyulduğunda tekrar eden sinirsel aktivitelerin üzerinde duruyorlar. Bununla birlikte, tekrarlanan sinirsel aktivite henüz tam olarak gözlemlenemedi.

Son 20 yılda kemirgenlerin beyinleri üzerinde yapılan başka bir çalışmada, beynin anıları eşsiz nöronal ateşleme sekanslarında depolayabildiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu bulguları tespit etmek için epilepsi hastalarıyla da bir çalışma yaptılar. Kemirgenlerden elde edilen verilerin insanlarda da aynı olup olmadığını test etmek için beynin dil merkezi olan frontal temporal lobdaki bireysel nöronların ateşleme modellerini incelediler. Hastalardan "kek" ve "tilki" gibi birbiriyle alakası olmayan kelime çiftlerini öğrenmeleri istendi. Daha sonra hastaya "kek" kelimesi gösterildiğinde, benzer nöron aktiviteleri milisaniye aralıklarla tekrarlanırken, hasta "kek" kelimesiyle eşleştirilen "tilki" kelimesini de doğru olarak hatırladı.

Nöronların aktivitelerini kaydeden araştırmacılar, beynin, daha sonra bir tecrübeyi hatırlamak istediğinde anıları tutmak ve tekrarlamak için nöral aktivite dizilerini kullanabileceğini düşünüyor.



