Beşinci Teknoloji ve Etki Merkezi Kocaeli Üniversitesi’nde hizmete girdi

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Gençleri ve akademisyenleri, malzeme teknolojileri alanında geleceğin teknolojileriyle buluşturacağı belirtilen Kordsa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin açılışı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Bizler Kocaeli Üniversitesi olarak, özellikle gençlerimizin hayatına dokunan iş birliklerini önemsiyor ve yönetim felsefemiz haline getiriyoruz. Bilimsel ve teknolojik gelişmeye zemin hazırlayacak altyapı ve araştırma iklimini yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de global bir marka ve Sabancı Topluluğu’nun önemli bir parçası olan Kordsa ile anlamlı bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

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Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun ise, “Bugün dünyada yaşanan kapsamlı dönüşüm süreçleri, malzeme teknolojileri alanında bir geçişi zorunlu kılıyor. Konvansiyonel malzemelerden sürdürülebilir malzemelere geçiş, artık tüm sektörler için bir gereklilik haline geldi. Özellikle enerji ve mobilite dönüşümlerinin kalıcı fayda sağlaması için, bu dönüşümlerin merkezinde yer alan sürdürülebilir malzemeleri dünyanın hizmetine sunmamız gerekiyor. Kordsa Teknoloji ve Etki Merkezi’ni de Kocaeli Üniversitemiz ile böyle bir vizyon ortaklığıyla hayata geçiriyoruz. Bu merkezde Sabancı’nın tüm teknoloji altyapısını ve bilgi birikimini gençlerimize sunarken; malzeme teknolojilerinde yenilikçi çözümler içeren çalışmalar yürüteceğiz. Böylece gençlerin yeni fikirler üretmesi için ortam oluşturacak, gençleri sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratmaları için destekleyecek, yeni nesil lider, girişimci ve araştırmacı olmaları için katkı sunacak ve beyin göçünü beyin gücüne dönüştüreceğiz” diye konuştu.

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Malzeme teknolojilerinin sürdürülebilirliğin ham maddesi olduğunu belirten ve bu alanda kazanılacak başarıların dünyaya ve insanlığa hizmet edeceğini belirten Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım ise şunları söyledi: “1973 yılında lastik sektörüne güçlendirme malzemeleri sağlayan bir şirket olarak kurulduk. Bu sürede lastik güçlendirme ürünlerimizin yanına kompozit teknolojileri, inşaat güçlendirme ve compounding ürünlerimizi de ekleyerek malzeme teknolojileri alanında global bir oyuncu haline geldik. Bugün, tüm dünyaya yayılmış 2 Ar-Ge merkezimiz ve 3 teknik merkezimizle 4 kıtada 7 ülkede küresel bir inovasyon ağımız var. Kordsa Teknoloji ve Etki Merkezi’miz ile bu ağı daha da güçlendireceğiz. Merkezde geliştirilecek projeleri, uygulamaları, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Kordsa tesisleriyle bağlantılı hale getirmeyi planlıyoruz. Ekiplerimiz çok kapsamlı programlar hazırladı. Gençlerimiz, bu programlara katılarak geleceği inşa etme vizyonumuzun bir parçası olacaklar. Kordsa Teknoloji ve Etki Merkezi’miz ile hedefimiz ise 2025 yılı sonunda toplam 1.500 gence ulaşmak.”