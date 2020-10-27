Benim İşim Girişim Yarışması'nın 3. dönem finali gerçekleştirildi

Çevrim içi olarak düzenlenen finalde ilk 10'a girmeyi başaran ekipler jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından kazanan ilk 3 girişimci ekip belirlendi.

Yarışmanın birincisi "Kablosuz Portatif Ultrason Cihazı" projesi ile Ginecho ekibi oldu. "Oyun Eklenti Pazar Yeri" ile Imperial Plugins ekibi ikinci, "Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi" projesi ile EyeLock ekibi üçüncü oldu.

Erciyes Teknopark ve ORAN iş birliği ile 2017 ekim ayında bölgede teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi adına başlayan Benim İşim Girişim iş fikri yarışması başta Kayseri olmak üzere ülkemiz girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlıyor.



