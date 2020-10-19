Benim İşim Girişim Yarışması girişimcileri Teknofest'te başarı gösterdi

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Teknopark ve ORAN iş birliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim Yarışması" üçüncü döneminde 245 proje başvurusu arasından ilk 10 takım arasına girerek destek almaya hak kazanan Karga.ai takımı, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kategorisinde Türkiye üçüncülüğünün ardından, TEKNOFEST 2020 kapsamında da akıllı şehirler ve ulaşım kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Yarışmanın ikinci dönemi girişimcilerinden oluşan Percount ekibi de ''Makine Öğrenmesi Temelli Akılı Kişi Sayma Cihazı" projesi ile TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Enerji ve Çevre kategorisinde Türkiye birinciliği hak ederek, ödüllerini TEKNOFEST 2020 kapsamında aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kılıç, 2017 yılından beri düzenlen "Benim İşim Girişim Yarışması"nda bugüne kadar yaklaşık bin girişimci adayının eğitim aldığını ve 30 projenin toplamda 300 bin lira ödül ile desteklendiğini belirtti.

Yarışma sonrasında 5 yeni patent başvurusu ve 3 yeni teknoloji şirketinin ortaya çıktığını ve halihazırda devam eden projelerle de bu sayıların giderek artacağını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivali olan TEKNOFEST 2020'de de girişimcilerimizin elde ettiği önemli başarı, yaptığımız işin amacına ulaştığının göstergesidir. Girişimcilerimizin aldığı ödüllerden dolayı son derece gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Kendilerini yürekten tebrik eder, ulusal olduğu kadar uluslararası arenada da bizi temsil etmelerini dilerim."

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise Erciyes Teknopark ile birlikte düzenledikleri "Benim İşim Girişim Yarışması"nın bölgenin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yarışmada destek almaya hak kazanan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki toplam 1000 öğrenciye kanvas iş modeli hazırlama, iş fikri doğrulama, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik, hızlı prototipleme eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimler sayesinde gençlerimizin sahip olduğu girişimcilik kültürü hayatlarının her aşamasında kendilerine fayda sağlayacaktır. 'Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması'nda destek almaya hak kazanan takımlar tarafından bugüne kadar 25 adet prototip geliştirilmiştir. Başarılı olan takımlardan 3 tanesi şirketleşerek bireysel yatırım sermayesi fonları ile görüşme ve yatırım alma aşamasına geçmiştir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Benim İşim Girişim İş Fikri Yarışması'na, ORAN tarafından verilen desteğin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini belirtmek isteriz. Yarışmamızda dereceye giren girişimcilerimizin TEKNOFEST'te de başarılar elde etmeleri bizleri mutlu etmiştir. Kendilerini gönülden tebrik eder girişimcilik hayatlarında nice başarılar dilerim."



