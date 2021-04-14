Ben Efsaneyim 2 filmi gelecek mi? Ben Efsaneyim 1 ve oyuncuları hakkında bilgiler

Başrollerinde Will Smith'in oynadığı Ben Efsaneyim filmi, dünya çapında hızlı şekilde yayılan bir virüsü konu almaktadır. Özellikle bulunduğu şehirde tek başına kalan bir adamın mücadelesini ele alan bu film, etkileyici görsel efektlerin yanı sıra dramatik ve karanlık yönüyle önemli bir gişe yapmış Hollywood filmlerinden biridir.

Ben Efsaneyim 2 Filmi Gelecek mi?

Dünya sinemasında önemli bir yer kazanmış olan Ben Efsaneyim filmi, bir Zombi filmi olmaktan çok öte bir fark sunuyor. Bir insanın tek başına yaşam mücadelesini psikolojik açıdan da ele alan filmin devamını gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. Çıktığı tarihte Amerika' da 250 milyon dolardan fazla kazanç elde etmiş olan bu büyük filmin ikincisi hakkında şu an kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak filmin hayran kitlesinin devamının gelmesini istediği ve bu yönde baskı yaptığı da gelen haberler arasında.

Ben Efsaneyim 1 Hakkında Bilgiler

Dünya çapında bir virüsün yayılması ile kısa sürede insanların çok büyük kısmının yok olmasıyla, bulunduğu şehirde tek başına yaşamak zorunda kalan Robert Neville isimli kişi konu ediliyor. Aynı zamanda bu konuda bir doktor olarak New York'ta tek başına yaşam mücadelesi veren Robert, virüse karşı tedavi için de çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ancak Zombilerden daha fazla saklanamayarak yaşadığı talihsiz olay ile beraber, tek can dostu olan köpeğini kaybeder. Bununla beraber zombilere savaş açan Robert’ın karşısına yeni insanlar çıkar. Yeniden mücadele etmeye başlayan baş karakter, bu defa onları kurtarmak için mücadele verir.

Ben Efsaneyim 1 Oyuncuları Hakkında Bilgiler

Başrollerinde Will Smith’in oynadığı ve muhteşem bir performans sergilediği filmde, Ünlü oyuncuya Alice Braga ve Charlie Tahan eşlik etmektedir. Aynı zamanda Emma Thompson ve Salli Rıchardson gibi isimler de bulunuyor. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu film içerisinde geçmişe dönen sahneler içerisinde kısa süreli yer alır. Filmin önemli bir bölümünde ve Will Smith’in yanında bir köpek ile tek başına bulunur. Filmin ikinci yarısında ise yeni oyuncular sahne alır. Etkileyici senaryosu, kurgusu, gerçekçi yanı ve görsel efektleri ile beraber mutlaka izlenmesi gereken en özel filmler içerisinde yer alıyor.