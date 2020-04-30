MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriBeklenen turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor
GeriTeknoloji Beklenen turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 30.04.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Beklenen turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beklenen turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor
Abone Olgoogle-news

adidas’ın #HOMETEAM hareketi içerisinde “her şey iptal olur, bu kupa iptal olmaz” diyerek hayata geçirdiği adidas Uncancelled Cup’ta kuralar 29 Nisan akşamı Acun Ilıcalı tarafından çekildi. Güçlü rakiplerin karşılaşacağı ve elemelerin Avrupa Şampiyonası usulü yapılacağı turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor.

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda, gibi ünlü isimler ve futbolculardan oluşan 24 kişilik grup, adidas Uncancelled Cup futbol turnuvasında canlı yayında karşı karşıya gelecekleri online arenaya çıkmaya hazırlanıyor. 5 Mayıs itibarıyla acunn.com üzerinden canlı yayınlanacak turnuva, on gün boyunca devam edecek.

Acun Ilıcalı’nın dün akşam canlı yayında çektiği kurada karşı karşıya gelecek isimler ve gruplar belirlendi. Buna göre 6 gruptan oluşan turnuva takvimi aşağıdaki gibi belirlendi. Turnuvanın fikstürü ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar uncancelledcup.com/ web sitesinden de takip edilebilecek.

Beklenen turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor

A Grubu

Oğuzhan Koç – Türkiye 

Harun Tekin – İtalya

Ekin Mert Daymaz – Galler 

Sina Özer – İsviçre 

B Grubu

 Emre Özcan -Belçika

 Celil Nalçakan – Danimarka 

Doğukan Sinik – Finlandiya

Candan Tolga Işık – Rusya

 C Grubu 

Aytaç Kara – Hollanda

Oğuzhan Özyakup – Ukrayna

Ahmet Dursun – Avusturya 

Younes Belhanda – Belarus  

D Grubu

Yusuf Çim - İngiltere

Utku Yuvakuran – Hırvatistan

 Mario Lemina – Norveç 

Acun Ilıcalı – Çekya

E Grubu

Bedirhan Soral - İspanya

Olgun Toker – İsveç

Eser Yenenler – Polonya

Gökay Güney – Bosna Hersek  

F Grubu 

Lukas Podolski – İzlanda

Furkan Andıç – Portekiz

İrfan Can Kahveci – Fransa

Uğur Karakullukçu – Almanya

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle