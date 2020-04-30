Beklenen turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor
adidas’ın #HOMETEAM hareketi içerisinde “her şey iptal olur, bu kupa iptal olmaz” diyerek hayata geçirdiği adidas Uncancelled Cup’ta kuralar 29 Nisan akşamı Acun Ilıcalı tarafından çekildi. Güçlü rakiplerin karşılaşacağı ve elemelerin Avrupa Şampiyonası usulü yapılacağı turnuva heyecanı 5 Mayıs’ta başlıyor.
Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Mario Lemina, Younes Belhanda, gibi ünlü isimler ve futbolculardan oluşan 24 kişilik grup, adidas Uncancelled Cup futbol turnuvasında canlı yayında karşı karşıya gelecekleri online arenaya çıkmaya hazırlanıyor. 5 Mayıs itibarıyla acunn.com üzerinden canlı yayınlanacak turnuva, on gün boyunca devam edecek.
Acun Ilıcalı’nın dün akşam canlı yayında çektiği kurada karşı karşıya gelecek isimler ve gruplar belirlendi. Buna göre 6 gruptan oluşan turnuva takvimi aşağıdaki gibi belirlendi. Turnuvanın fikstürü ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar uncancelledcup.com/ web sitesinden de takip edilebilecek.
A Grubu
Oğuzhan Koç – Türkiye
Harun Tekin – İtalya
Ekin Mert Daymaz – Galler
Sina Özer – İsviçre
B Grubu
Emre Özcan -Belçika
Celil Nalçakan – Danimarka
Doğukan Sinik – Finlandiya
Candan Tolga Işık – Rusya
C Grubu
Aytaç Kara – Hollanda
Oğuzhan Özyakup – Ukrayna
Ahmet Dursun – Avusturya
Younes Belhanda – Belarus
D Grubu
Yusuf Çim - İngiltere
Utku Yuvakuran – Hırvatistan
Mario Lemina – Norveç
Acun Ilıcalı – Çekya
E Grubu
Bedirhan Soral - İspanya
Olgun Toker – İsveç
Eser Yenenler – Polonya
Gökay Güney – Bosna Hersek
F Grubu
Lukas Podolski – İzlanda
Furkan Andıç – Portekiz
İrfan Can Kahveci – Fransa
Uğur Karakullukçu – Almanya
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