Beklenen oyun Disintegration ne zaman satışa çıkacak?

Oyunu önceden sipariş eden oyuncular çok oyunculu mod için; Lost Ronin Midnight mürettebat kaplaması, Flex emote, Disintegration Gravcycle Madalyası eklentisi ve platforma özel animasyonlu banner'lar dahil olmak üzere bonus kozmetik dijital içerik kazanacaklar. Disintegration için ön siparişler artık Xbox One ve PC için Steam üzerinden mevcut.

Disintegration, tamamen yeni bir deneyim yaratmak için FPS ile gerçek zamanlı taktik unsurlarının harmanlandığı bir bilimkurgu, shooter oyunu. Kıtlık, kaynak eksikliği ve yıkımın eşiğinde bir gezegende yer alan insanlık bu yıkıcı gerçeklikten kurtulmak için, insan beyninin robotik bir armatüre aktarıldığı Integration (Entegrasyon) olarak bilinen bir süreç geliştirdi. Süre gelen bu kaosun ardından Rayonne olarak bilinen saldırgan, militarist bir lejyon kontrolü ele geçirir ve güçlerini pekiştirmek için bir zamanlar isteğe bağlı Entegrasyon sürecini insanlığın geri kalanına zorla dayatmaya başlar.

Oyuncular, ezici Rayonne gücüne karşı savaşmak için küçük bir kanun kaçağı grubuna liderlik eden inanılmaz derecede yetenekli bir Gravcycle pilotu Romer Shoal'a komuta ediyor. Heyecan verici tek kişilik senaryo boyunca oyuncular, son demlerini yaşayan insanlığa bir yaşam umudu oluşturmak adına Rayonne kuvvetlerini yenmek için Romer ve ekibi ile bir dizi aksiyon, patlama ve sürpriz sonlu göreve katılarak silah yüklü bir Gravcycle'ı kontrol edecekler.

Tek kişilik senaryoya ek olarak Disintegration; pilotlar ve onların mürettebatlarının takım halinde çarpıştığı, üç oyun modu ve altı farklı haritadan oluşan çılgın bir PVP çok oyunculu moda da sahip. Oyuncular bu aksiyona katılmak için farklı oyun tarzlarına imkân sunan, son derece stilize edilmiş dokuz adet “Mürettebat” arasından seçim yapabilecekler.





Çoklu oyuncu modunda; pilot ve mürettebat görünümleri, kozmetik Gravcycle özelleştirmeleri ve çeşitli banner'lar da dahil olmak üzere ister oyun içinde satın alınabilen isterse de oyundaki başarılarla kazanılabilen bir dizi kozmetik kişiselleştirmeler de mevcut. İlk sürümdeki çok oyunculu içeriğe ek olarak, V1 ekibi ilerleyen zamanda mevsimsel içerik güncellemeleri ile oyuna yeni ürünler de ekleyecek.

Disintegration dijital olarak 16 Haziran 2020’de PlayStation 4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için ve diğer dijital yayıncılardan 49.99 $/ 49.99 €'dan satışa sunulacak.