Beils, özel okullarda eğitimlerine başladı

Beils, Türkiye’deki K12 (İlk, orta ve lise) düzeyindeki okulların İngilizce eğitim açığını kapatacak önemli bir projeye start verdi. Şu anda bu proje kapsamında gerçekleştirdiği pilot çalışmalarla öne çıkan şirket, 2021-2022 akademik yılında bazı özel okulların İngilizce konuşma derslerindeki çözüm ortağı olacak.

Pandemi, çoğu eğitim kurumunu uzaktan eğitim konusunda hazırlıksız yakaladı ve aktif öğrenme süreci sekteye uğradı. Aslında bu sene yapılan online eğitim değil, “acil zorunlu eğitimdi”. Eğitim kurumlarının ellerinden gelen her türlü imkânı seferber etmelerine karşın, öğrenciler yorgun düştü, öğretmenler çaresiz hissetti, veliler de beklentilerini bulamadı. Online eğitimde bu sene yaşanılan en büyük sorunlardan biri ise öğrencinin bilişsel, sosyal ve duyuşsal olarak derse katılımını sağlamak oldu.

Veliler öncelikli olarak çocuklarının İngilizceyi çok iyi öğrenmeleri ve akıcı konuşma becerisi edinmeleri amacıyla özel okulları tercih ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları’nın 10.02.2021 tarihinde bildirdiği genelgeye göre, İngilizce derslerinin yüzde 20’sinde ana dili İngilizce olan öğretmenlerle online eğitim yapma hakkına sahip olmalarına karşın, Türkiye’deki özel okullar, Pandemi nedeniyle ana dili İngilizce olan tecrübeli öğretmenler bulmakta zorluk yaşayabiliyorlar.

Şirket, özel okulların bu ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla başlattığı proje ile son 4 aydır özel okullarla iş birliği gerçekleştirdi. Şimdiye kadar farklı okullarda 600’e yakın pilot çalışmaya imza atan şirket, online İngilizce konuşma ve etkin iletişim becerisine odaklanan kapsamlı pilot çalışmalar yapmaya odaklandı. Pilot derslerin, daha önce çekingen, motivasyonu olmayan ve ekranın karşısında uzun zamandır yalnız hisseden öğrencilerin üzerinde fark yarattığı; öğrencilerin İngilizce konuşma dersini bekler hale geldikleri gözlendi.