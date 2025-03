Beğendiğiniz fotoğrafa yorumu YZ yapsın!

Haberin Devamı

Yapay zekâ ürünleri sosyal medyanın her noktasına erişti. YZ üretimi influencerlar, YZ üretimi içerik ve bolca YZ hesabı her an karşınıza çıkabiliyor.

Şimdi de YZ üretimi yorumların, Instagram gönderilerinde yer edinmesine az kaldı. Muhtemelen artık sosyal medyada gerçek kullanıcı bulmak zorlaşacak.

Uygulama araştırmacısı Jonah Manzano, kimi Instagram kullanıcılarının uygulamalarının yorum alanında üzerinde yıldız ikonu bulunan bir kalemi fark ettiğini söylüyor.

Manzano, bu kalemin, kullanıcılara gönderi ve videolarla ilgili YZ üretimi yorumlar göndermesine olanak tanıdığına dikkat çekiyor.

Araçla ilgili çıkan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Meta YZ ile yazın" ve altında da iki alt bölüm mevcut:

"Bu araç nasıl kullanılır" ve "Nasıl çalışıyor"

Nasıl kullanılacağı bilgisinde "Paylaştığınız fotoğrafa göre önerilen resim altı metinleri alın. Önerileri her zaman düzenleyebilir veya tekrar deneyebilirsiniz" açıklaması var.

"Nasıl çalışıyor" başlığı altında da, "Meta AI, yazmanıza yardımcı olmak için yüz özellikleri de dahil olmak üzere fotoğrafları analiz edebilir" ifadesi yer alıyor.

Manzano'nun paylaştığı videoda, önerilen üç yorum seçeneği şöyle:

"Hoş bir salon görüntüsü"

"Buradaki doğal havayı sevdim"

"Gri şapka çok iyi"

Evet, üç seçeneğin de bilgisayar tarafından üretildiği ortada, ancak Meta'nın özellikle yorum konusunda insan etkisini neden kaldırmaya çalıştığını anlamak güç.

Şirket şimdilik konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.