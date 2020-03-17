Beats Powerbeats: Yeni kablosuz kulaklık ortaya çıktı

Apple, iki kanaldan kulaklıklarını alıcılarıyla buluşturuyor. Kendi adı altında AirPods serisini tüketicilere ulaştıran; ancak daha yüksek fiyatlarla dikkat çeken bu ürünlerin aksine, daha uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Beats kulaklıklar ise farklı çeşitleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak tanıtılan yeni Beats Powerbeats, kulaklık için fazla bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılara yönelik tasarlanan bir ürün. Şarj kılıfıyla gelmeyen ürün, sadece kumaş bir koruma kesesi ile birlikte geliyor. Kulaklıkta eksik olarak gördüğümüz noktalar, elbette ürünün maliyetini düşürmeye yönelik.



H1 yongasından güç alan ve bu nedenle enerjisini daha verimli kullanabilen Beats Powerbeats, tek şarj ile 15 saate varan batarya ömrü sunuyor. Eğer vaktiniz yoksa ve 5 dakika gibi bir süre ürünü şarj edip fişten çıkarırsanız da cihaz 1 saate kadar batarya ömrü ile öne çıkıyor.



Powerbeats Pro ile benzer şekilde aynı piston sürücülere sahip olan ürün, özel bir sinyal işlemcisi de bünyesinde barındırıyor. Çift mikrofon mekansal ses algılama yapabilirken bir ivme ölçer konuşmaya başladığınızı algılıyor ve arka plan gürültüsünü azaltıyor. Böylece Siri ile daha akıcı bir iletişim kurabiliyorsunuz.



Sağ kulaklık üzerinde Bluetooth tuşu, sol kulaklık üzerinde ise fonksiyon tuşları yer alan Beats Powerbeats'in fiyatı ise 150 dolar.



