Beat nasıl yapılır? Ücretsiz en iyi beat yapma programı önerisi

Beat yapmak için pek çok ücretsiz program yer almaktadır. Bu programları indirerek beat yapabilirsiniz.

Beat Nasıl Yapılır?

Beat yapmak için kullanabileceğiniz programlar vardır. Yapmış olduğunuz beatleri kaydederek render işlemi yapabilirsiniz. Ardından yapmış olduğunuz beatleri de yine bu programlar üzerinden düzenleyebilir, mevcut beat üzerine yeni eklemeler yapabilirsiniz. Beat yapma programları çok kullanışlı ve ara yüzü sade olan programlardır. Beat yapmayı bilmiyorsanız dahi bu program üzerinden hızlıca beat yapmayı öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz En İyi Beat Yapma Programı Önerisi

1) FL Studio

Beat yapmak için kullanabileceğiniz en iyi ve ücretsiz programlardan birisi FL Studio programıdır. FL Studio oldukça hızlı çalışma sergileyebilmenizi sağlayan bir beat yapma programıdır. Birçok müzik enstrümanları sesi bu programda yer almaktadır. Böylelikle her türlü müzik aleti sesini bu program üzerinde kullanarak beat yapabilirsiniz. FL Studio aynı zamanda beat yapmak isteyenlere sonar ve review yapma imkanı da tanımaktadır.

2) Logic Pro X

Adından da anlaşılacağı üzere profesyonel beat yapmak isteyen kişilerin kullanabileceği programlardan olan Logic Pro X yaklaşık 30 yıllık bir beat yapma programıdır. Program üzerinden çok fonksiyonlu şekilde beat yapabilir yapmış olduğunuz bu beatleri yüksek kalitede render edebilirsiniz.

3) Cubase

Beat yapma programları deyince akla ilk gelen programlardan biri de Cubase programıdır. Cubase programı çok fonksiyonlu bir programdır. Sesler üzerinden profesyonel işleme ve kayıt yapabilirsiniz. Cubase programı ücretsiz bir beat programı olduğundan en çok tercih edilen programlar arasında yer almaktadır.

4) Ableton Live

Hem Windows hem Mac platformları için ortak olarak sunulan ücretsiz beat yapma programı olan Ableton Live programı en çok tercih edilen programlar arasındadır. Ableton Live üzerinden canlı beat performansları da sergileyebilirsiniz. Ableton Live programı özellikle DJ'ler tarafından da kullanılan bir programdır.

5) Tracktaiton 6

Pek çok pencere üzerinden çalışmanızı sağlayan Tracktaiton 6 programı oldukça profesyonel bir beat yapma programıdır. Tracktaiton 6 dileyen kişiler çalışmalarını tek bir dek üzerinden de yapabilir. Tracktaiton 6 programı yeni beat yapmak isteyenlerin ilk tercih edebileceği programlar arasındadır.

6) Kievgrand SyndtSphere

Stockholm'da yazılan ve geliştirilen beat yapma programı kullanıcılara pek çok kolaylık sağlayan bir programdır. Sesler arası geçiş yapabilir sade bir arayüz kullanabilirsiniz. Sesler üzerinden ekleme ve çıkarma da yapabilirsiniz.