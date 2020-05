BBC First için geri sayım

BBC Studios premium drama kanalı BBC First’ün Türkiye’de Türk Telekom Tivibu Platformu ile yayınlanacağını duyurdu. BBC First, 27 Mayıs günü Türkçe altyazıyla yayına başlayacak. BBC First, BBC Studios’un Türkiye’de halihazırda yayınlanan BBC Earth, BBC World News ve CBebbbies ile birlikte dördüncü kanalı olacak.

BBC Studios MENA Bölgesi Başkan Yardımcısı Natasha Hussain, “Dünya’nın spot ışığı İngiliz dramaları üzerinde parlarken, Türkiye’deki ağımızı BBC First kanalı ile genişletiyoruz.” şekline konuştu.

Türk Telekom’un TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Ziyad Varol ise “BBC First ile, Tivibu izleyicisine BBC'nin yeni dizi içeriğini sunacağız. Türk Telekom ile yapılan yeni anlaşma kapsamında BBC EARTH ve BBC World News kanallarının 2,5 yıl daha hizmette olacağını da belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

BBC First, ödüllü yıldızları seyirci ile buluşturan en orijinal ve yenilikçi İngiliz dramasına ev sahipliği yapıyor. Kanal, en iyi yönetmenleri, yazarları ve oyuncuları tek bir yerde topluyor. BBC First’ün yapımlarının ilk sırasında Doktor Who bulunuyor. BBC First’ün bir diğer önemli yapımı ise MotherFatherSon. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story ile Emmy Ödüllerine aday olan Tom Rom Smith tarafından kaleme alınmış olan yapımda Richard Gere, 30 yılın ardından ilk büyük televizyon rolü ile Peaky Blinders’dan tanıdığımız Helen McCrory ve Beklenmeyen Şahit’ten tanıdığımız Billy Howle ile buluşuyor.

BBC First, ödüllü yazar James Graham ve Emmy Ödüllü yönetmen Toby Haynes iş birliği ile ortaya çıkan yapım Bir Ayrılık Hikayesi: Brexit ile Dr. Strage, Sherlock, Patrick Merlose karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip Benedict Cumberbatch’in performansına da ev sahipliği yapıyor.

Oscar Ödüllü Olivia Colman ve Dominic West gibi sıradışı oyuncuların bir araya geldiği Victor Hugo’nun klasik romanından uyarlama dizi Les Miserables (Sefiller), savaş sonrası Fransa’da yaşayan insanların hayatlarını günümüze taşıyor.

Kendinizi iyi hissettirecek drama kategorisinde ise Elen Rhys ve Julian Looman’ın iki dedektif ortağını canlandırdığı The Mallorca Files bulunuyor.

BBC First’te BAFTA ödüllü ‘Üç Kadın’ mini dizi serisinden tanıdığımız Molly Windsor, gizem – korku türünde Traces ile ekranlara geliyor.