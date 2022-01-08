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Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri neler? Batman için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Batman Arkham Knight Sistem Gereksinimleri Neler?#En Düşük#İşlemci
Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri neler Batman için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Dünya'nın en çok oynanan oyunları arasında yer alan Batman Arkham Knight oyunu birçok kişinin sevdiği oyunlardan bir tanesi haline gelmiştir. Batman Arkham Knight oyunun sistem gereksinimlerini merak eden kişiler oyun hakkında araştırma yapmaktadırlar. Batman Arkham Knight oyunun en iyi şekilde oynamak için geliştirici tarafından belirlenmiş olan sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Peki Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri nelerdir? Batman Arkham Knight için önerilen minimum sistem gereksinimleri nedir? İşte Batman Arkham Knight oyunu ile alakalı olarak tüm gerekli bilgileri derledik.

 

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Batman Arkham Knight 2015 yılında piyasaya sürülmüş olan bir oyundur. Dünyaca ünlü olan Batman karakterinden esinlenerek ve ana karakterinin Batman olduğu bir oyundur. Batman Arkham Knight oyunu Rocksteady Studios tarafından geliştirilmiş bir oyundur. Batman Arkham Knight video oyunu olarak grafikleri gelişmiş bir oyundur. Oyun Batman Arkham serisinin devamı niteliğindedir. Bu oyun serinin dördüncü oyunudur. Playstation ve Xbox platformlarında da yine bu oyun oynanabilmektedir. Oynanışı bakımından son derecede kolay ve bir o kadar da zevkli olan bir oyundur. Grafikleri son derecede gelişmiş olan bu oyunda bol savaş sahneleri yer almaktadır.

Batman Arkham Knight Sistem Gereksinimleri Neler?

Oyun geliştiricisi tarafından tavsiye edilen sistem gereksinimleri şu şekildedir;

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- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 ya da Windows 8.1 ya da Windows 10 / 64 bit

- İşlemci: Intel core i5 - 750 - 2.67 Ghz ya da AMD serisinin Phenm II X4 964, 3.4 Ghz

- RAM: Minimum 6 GB Ram

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

- DirectX: 11

- Hard Disk: Minimum 45 GB hard disk ya da SSD

Batman İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Batman Arkham Knight oyunun oynayabilmeniz için sisteminizin sahip olması gereken minimum gereksinimler aşağıda listelenmiştir;

- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da Windows 8.1

- İşlemci: Intel Core i7- 3770 ya da AMD FX-8350. 4.0 Ghz

- Bellek: Minimum 8 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760

- Direct X: 11

- Hard Disk: 55 GB 

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