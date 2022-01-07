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BAT coin nedir?

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BAT coin nedir

Basic Attention Token (BAT) , Mayıs 2017'de başlatılan ve Mozilla'nın kurucu ortağı ve JavaScript dilinin yaratıcısı Brendan Eich tarafından oluşturulan bir belirteçtir. Brave, Ethereum blok zincirinde inşa edilmiş ve çalışan, açık kaynaklı, merkezi olmayan bir reklam değişim platformudur.

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BAT belirteçleri, çevrimiçi kullanıcıların dikkatini ödüllendirmek için şeffaf bir sistem aracılığıyla yayıncılar , reklamcılar ve kullanıcılar arasında değiş tokuş edilmek içindir.

Brave , BAT belirteci ile entegre olan Chromium'a (Google Chrome'un açık kaynaklı sürümü) dayanan bir internet tarayıcısıdır . Varsayılan olarak, Brave tarayıcı reklamları engeller, izleyicileri engeller ve yayıncıları buna göre ödüllendirmek için "kullanıcıların dikkatini" özel olarak izler.

BAT web sitelerini ziyaret için kullanıcılara ödenir ise yayıncılar ödüllendirilin işlerinde yöneltilen dikkat dayalı içerikleri için. Reklamverenlerin bakış açısından, çevrimiçi kampanya için "daha iyi kullanıcı hedefleme, daha iyi bir yatırım getirisi ve daha az sahtekarlık" gibi avantajlardan yararlandıkları varsayılmaktadır.

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